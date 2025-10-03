Kim nota que la relación con su padre está "repleta de silencios". Por eso, le trae a 'El diario de Jorge' para recuperarlo

Sorprende a su madre en ‘El diario de Jorge’ por una conversación pendiente: “Perdón por todo lo que he hecho”

Compartir







Kim siente que se ha distanciado de su padre por "muchas circunstancias de la vida", como el padecimiento de un "acoso escolar" a causa de la "transfobia" o la separación de sus padres, y por ese motivo viene a 'El diario de Jorge'.

Y es que la invitada es una chica transexual que empezó a mostrar su transición a partir de 2016, cuando tenía 21 años, aunque ella lo supo desde su niñez. Al principio, en casa "se les hizo un poco raro" pero nunca fue rechazado: "Tengo unos padres muy ejemplares".

PUEDE INTERESARTE Una llamada vuelve a reabrir la incógnita sobre su padre biológico: solo una prueba de ADN tiene la verdad

Siente que hubo un punto del inflexión en su relación con su padre cuando comenzó su transición pues cuando era pequeño tenía una relación muy estrecha. Sin embargo, ahora tienen "una relación repleta de silencios", tal y como lo define ella misma. "Me he dado cuenta que me he distanciado un poco porque he perdido la confianza, me gustaría recuperarla", apunta. ¿Cómo se lo tomará su padre? Aquí te lo contamos.

¿Querrá el padre de Kim recuperar su relación con su hija?

Luis es un hombre que se define a sí mismo como una persona con carácter, pero es muy cercana. Procedente de Zaragoza, confiesa no tener claro quién le trae al programa, aunque tiene una ligera sospecha: "Podría ser mi hijo, que ahora es segunda hija también". En efecto, al ver la foto del pantallón no tiene ninguna duda: "Se llamaba Iván y ahora es Kim".

Aunque asegura que tienen buena relación aunque le costó asumir su transición en un principio porque siente miedo por ella "más que nada por cuando va por la calle, porque le pueden decir cosas", lo cierto es que el invitado se derrumba al escuchar la carta de Kim.

"Bastante recuperado me tiene, pero bueno", afirma entre lágrimas al escucharla. Sin embargo, es consciente de que su hija ha perdido relación tanto con él como con su madre: "Viene a comer y se va". A él también le gustaría recuperar su relación, pero siente que hace más planes con sus amigos, por eso necesita que ella de el paso. De hecho, "Kim piensa que prefiero a su hermana pero es al revés, la débil es Kim", confiesa.

Así ha sido el emotivo reencuentro entre padre e hija

Kim entra en el plató y saluda a su padre antes de decirle lo que lleva pensando tanto tiempo: "Te he traído aquí para decirte que ante todo, soy tu hija. Da igual lo que le diga la gente y, al final, nuestra relación tiene que recuperarse porque ha habido un poco de distanciamiento por las circunstancias que hemos vivido todos. Tenemos que recuperar la confianza y hacer lo que hacíamos".

"Menos palabras y más hechos", señala Jorge Javier Vázquez. De esta manera, la invitada se compromete a cumplir con su palabra abrazando a su padre y prometiendo hacer un plan el fin de semana.