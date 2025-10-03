telecinco.es 03 OCT 2025 - 14:58h.

Sebastián Gallego pone a prueba los conocimientos de Oriana Marzoli sobre los famosos en un divertido cuestionario: “No sé quién es Lolita Flores”

Un viernes más, Leticia Sabater no ha contestado a la llamada de Sebastián Gallego y el presentador y Oriana Marzoli han cumplido su promesa de someterse a las preguntas de los seguidores de ‘El loco amor’ en redes sociales. Con miedito y mucha sinceridad, Sebastián y Oriana nos han hablado de parejas, rupturas y de sus mayores locuras hechas por amor.

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego no sabían a qué se iban a enfrentar y el presentador ha pedido música de tensión porque estaban “un poco tensos”. La primera pregunta iba relacionada a la opinión que tenían el uno del otro y Oriana le ha pedido a Sebastián “Sé que no te gusta que te llamen Sebas”, que fuera sincero. Sebastián ha explicado que le encantaba de Oriana que fuera una persona a la que le importaban tres únicas cosas “si las tres están bien, tienes Oriana para toda la vida”...

Oriana Marzoli habla por primera vez de sus anillos de compromiso

“Oriana y Sebastián ¿Alguna vez tuvieron una pareja que no les quiso devolver sus pertenencias?”, ha sido la segunda pregunta a la que se han enfrentado Oriana y el presentador, una pregunta ante la que Sebastián Gallego no tenía nada que responder: “nunca se han quedado con mis pertenencias” y ante la que Oriana Marzoli nos ha desvelado que Luis Mateucci se quedó con sus anillos de compromiso.

La colaborado ha explicado que su expareja se llevó dos anillos, uno que le regaló Tony Spina y ¿De quién era el otro? ¿Por qué se llevó los anillos? ¿Se los ha devuelto? Todos los detalles de este momentazo televisivo los puedes disfrutar en el vídeo principal.

Ni la bata de cola ni quién es Lolita Flores, Oriana y Sebastián hablan de corazón

Sebastián Gallego se ha puesto muy nervioso porque le estaban volviendo un poco loco con la cámara, a la que tenía que mirar todo el rato y entre broma y broma, ha soltado un “la bata de cola, Iñigo”, un comentario que ha dejado a Oriana Marzoli atónita y que él presentador le ha explicado recordándole el deseo de Lola flores de que le metieran su bata de cola en el ataúd cuando falleciera.

Una explicación que ha dejado a Oriana Marzoli más o menos igual y al que ha respondido con un “Es heavy lo boomer que eres” y que ha vierto una divertida conversación entre ambos. Oriana ha sentido que Sebastián era un antiguo y él no podía creer que no supiera quién era Lola Flores. De hecho, ha ido más allá y le ha preguntado por El Pescaílla y el resto de la familia Flores regalándonos un divertido momento con más o menos “bagaje cultural”.