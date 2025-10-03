Oriana Marzoli, sobre sus exparejas: “Ninguno de los de la tele era muy inteligente”

telecinco.es 03 OCT 2025 - 14:01h.

Oriana Marzoli nos habla de sexo y red flags durante un divertido debate en ‘El loco amor’

Con Claudia, exconquistadora de Marc Kitus y los tres conquistadores de Alexandra en el set de ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas, Sebastián Gallego ha abierto debate y ha querido saber qué necesitaban los solteros para enamorarse. Una pregunta que también ha respondido Oriana Marzoli hablándonos de sus exparejas.

Sebastián Gallego ha querido saber qué necesitaban los solteros de ‘El loco amor’ para enamorarse locamente y parece que todos lo tienen muy claro. Otman ha explicado que para él, es fundamental que primero le guste el físico de la otra persona, algo que para nada comparte con Nadia “no habéis visto a mis ex”, quién necesita que la otra persona la vuelva loca desde el primer momento “yo siempre que estoy con alguien pienso que va a ser el padre de mis hijos”.

Oriana Marzoli también ha querido responder a la pregunta de Sebastián Gallego y ha estado de acuerdo con Otman en la atracción física, pero tiene claro que: “Si la personalidad no acompaña, no me sirve de nada el físico”. Además, ha explicado que le gustan las personas lideres y que no podría estar con un friki.

En un intento de entender más la postura de la colaboradora, Sebastián Gallego ha querido saber con qué perfil de ‘Supervivientes’ estaría Oriana Marzoli y ella le ha explicado que sería con el que ganara las pruebas, que tuviera “mucha personalidad, no soporto que sea mi sombra, me los como”. Además, ha dejado claro no podría estar “con un tipo que no sea inteligente” y en ese momento han salido a relucir las exparejas que conoció en la televisión “Ninguno de los de la tele era muy inteligente” y otra serie detalles que tienes que ver al completo Dale al PLAY.

Oriana Marzoli, sobre el sexo: “Los misioneros no me gustan, pero…”

Aprovechando una confesión de Sebastián Gallego sobre algo que odia en el tema sexual, el presentador ha intentado que Oriana Marzoli también nos regalara “un íntimo” y nos contara qué le gusta a ella y qué no soporta. La colaboradora no ha querido entrar en muchos detalles, pero nos ha confirmado que a ella eso de los pies, tampoco le gusta “Me da mucho asco también” y nos ha confesado algún que otro secretito.

“Soy más clásica de lo que tú te crees. Los misioneros no me gustan, pero no soy la tía que te hace el helicóptero y cosas de esas…”, ha comenzado Oriana Marzoli ha contar sus gustos sexuales antes de que en el set de ‘El loco amor’ se abriera un amplio debate sobre qué es exactamente eso de “hacer el helicóptero”.