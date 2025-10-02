Oriana Marzoli y Sebastián Gallego presentan 'El loco amor', que puedes seguir a diario en Mediaset Infinity

Oriana Marzoli estalla contra Fátima, la conquistadora de Marc Kitus en ‘El loco amor’: “Estás muy loca”

Compartir







El amor puede engañar a veces. Si pierdes la cabeza por un romance intenso, te puede pasar facutra y arrepentirte a veces de 'locuras' que se hacen solamente pensando en otra persona. Y, en 'El loco amor', el nuevo programa de Mediaset Infinity presentado por Oriana Marzoli y Sebastián Gallego, estamos descubriendo poco a poco hasta qué punto llegar el romance.

Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', hablaba con los 'celebrities' y con el resto de colaboradores sobre los minutos que ha llegado a tardar "en besar a alguien". "Me ha pasado de todo", contestaba el periodista como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. César Muñoz, copresentador del programa de Telecinco, no dudaba en ser sincero al máximo. "Yo un segundo seguramente", decía.

"Queremos que cesar se convierta en el próximo inconquistable", solicitaba Gallego. En 'El loco amor', existen dos personas que se hacen "los difíciles" para ver si consiguen dejarse llevar por la atracción de los conquistadores.

Oriana asegura que tardó dos meses en tatuarse por amor

Ahora bien, ¿alguno se ha llegado a tatuar la inicial o el nombre de la persona de la que se ha enamorado? Oriana confesaba que ha dibujado en su propia piel un dibujo sobre su romance pero que se arrepiente de haberlo hecho. Y que tardó dos meses solamente en tatuarse. "Me lo estoy quitando", decía.

Joaquín Prat se abría al máximo en esta íntima conversación con los presentadores del programa de Mediaset Infininty, que se puede seguir cada día a partir de las 14:00 horas. "Yo me he tatuado por amor y tardé cuatro meses", compartía el presentador. Y aclaraba el 'quid' de la cuestión. "Que va, nunca me he arrepentido. ¡Estoy 'on fire'!", lanzaba generando las risas en plató.