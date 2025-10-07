telecinco.es 07 OCT 2025 - 14:19h.

La soltera inconquistable se atreve con un casting de conquistadores en directo en 'El loco amor': “Necesito que sea un chico especial”

Feliz y muy ilusionada, Fátima se ha estrenado en el sofá de solteros inconquistables de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, y ha conocido a sus primeros conquistadores. Lo que no podía imaginar, es que el destino le iba a poner delante a un joven de su pasado.

Toni ha sido el primer conquistador de Fátima en conocer a la soltera inconquistable y someterse a un divertido test de compatibilidad. Al saber que este joven de Mallorca solo tiene solo 23 añitos, a Fátima no le ha hecho mucha gracia, pero los resultados del test le han animado a conocerle porque la compatibilidad ha sido muy elevada. Descubre todas las divertidas preguntas en el vídeo.

Fátima, al ver a Alejandro: “Me suenas mucho”

Al ver a Alejandro, Fátima se ha quedado en shock porque su cara le sonaba muchísimo, pero no recordaba los detalles. Él le ha contado que habían estado hablando en el pasado y han dejado a Sebastián Gallego boquiabierto al saber que estuvieron a punto de verse en Almería.

El conquistador no ha sentido que jugara con ventaja respecto a Toni y se ha sometido también a un divertido e ingenioso test de compatibilidad en el que han coincidido en temas clave tipo “¿Con o sin calcetines?”.

Fátima hace un casting de conquistadores en directo

La rapidez con la que se han sucedido los hechos no ha permitido que tuviéramos a más conquistadores en el set de ‘El loco amor’, pero sí que Fátima fuera la encargada de hacer su propio casting de aspirantes a conquistadores en directo. La soltera inconquistable ha puesto sus cinco sentidos para conocer todos los detalles de los chicos que querían entrar a conquistarla.

La cosa ha empezado muy bien y a Fátima le ha encantado el primer joven que ha aparecido en pantalla. Un soltero llamado Andrés de Gandía que hace varios años que está soltero. ¿Le habrá gustado alguno más? ¿Cómo son el resto de postulantes a conquistadores? ¿Ha tenido Fátima un flechazo al ver a alguno en pantalla? ¿Qué le ha aconsejado Oriana Marzoli? Dale al PLAY y vive el casting en directo junto a la soltera inconquistable de ‘El loco amor’.