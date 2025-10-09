Ada Lluch, la defensora número 1 de Donald Trump en España, ha visitado el plató de 'El tiempo justo'

Ada Lluch, voz del trumpismo en España: "Donald Trump fue súper simpático conmigo"

La influencer Ada Lluch (26 años, Barcelona) es ahora mismo una de las seguidoras más fieles de Donald Trump en España. Tras casarse con un hombre que estuvo a favor de sus políticas migratorias y económicas, la joven decidió defneder a capa y espada la ideología del presidente estadounidense que volvió a la Casa Blanca en enero de este año.

Uno de los asuntos por los que más ha abogado el republicano ha sido por vincular la migración con la delincuencia. En España, Vox también lo ha hecho y hay quienes tienen argumentos para preconizar que sí que existen datos "objetivos" que lo demuestren. Pero Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo', ha querido asegurar que le ha costado "mucho" encontrar esos datos antes de dar paso a las estadísticas que tiene Ada Lluch y que han generado un tenso momento en el programa de Telecinco.

Contradicción en los datos

Según la influencer, los datos que aportan vienen tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Ministerio de Interior. Con todo ello, compartía leyéndolos que el "71% de los hombres detenidos por robos con violencia en Cataluña en la vía pública son extranjeros", o que el "70% de los detenidos por homicidio y tentativas son población extranjera", entre otros. Prat apostillaba que en España la población extranjera ha pasado de los 3,7 migrantes en 2005 hasta los 7 millones en 2025. "Sin embargo, la tasa de criminalidad ha descendido en estos 20 años en 9 puntos en España a pesar de tener el doble de población extranjera", aclaraba.

Pero Gema Peñalosa, colaboradora del espacio, aseguraba que las informaciones dadas por Lluch eran "peligrosas" porque "los estudios sociales no establecen esa relación [entre migración y delincuencia]". "Según datos del INE, en 2022 las personas que delinquieron eran el 74,19% españoles y el 25,81% extranjeros", apostillaba. "Es peligrosa esa relación, azuzan el discurso del odio de las personas y no me parece correcto", agrega.