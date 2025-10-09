telecinco.es 09 OCT 2025 - 14:04h.

Marc Kitus y su madre hablan por primera vez de la ruptura sentimental del inconquistable: “Una niñata nos tomó el pelo”

Al ver que el trono de Marc Kitus está avanzando muy rápido, Àngels, la madre del soltero inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha pedido a sus chicas que no forzaran la situación y entre lágrimas, les ha contado lo mal que lo pasó tras su última ruptura: “Una niñata de 19 o 20 años nos tomó el pelo”.

Marta terminó el último programa de ‘El loco amor’ molesta y con la sensación de que ella no para de demostrarle cosas a Marc Kitus y que el inconquistable mostraba que los sentimientos que comienzan a fluir entre ambos son recíprocos. Ante esta situación, Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, le han dado la oportunidad de tener una cita de conflicto en el set del programa los dos solos.

Marta se sincera con Marc en una cita en plató

Marc ha entendido perfectamente que Marta comenzara a sentir cosas por él “tengo miedo porque me quiero ir contigo” y que le pidiera que le demostrara más, pero él, le ha confesado que no le gustó nada eso de “me estoy arrastrando” y le ha pedido que sea natural, y no frene sus emociones por lo que él haga con otras chicas. Marta es consciente de que lo que hay entre ellos es real y el encuentro también ha tenido momentos muy tiernos “Qué bonito, me pongo rojo y todo”.

A Ángela y a Esther no les ha gustado nada la actitud de Marta y no han dudado en reprocharle que le estaba cohibiendo e incluso, le han recomendado que se cortara un poco porque no es su novia y no puede exigirle nada. Unos consejos que también le ha dado Àngels, la madre del soltero inconquistable de ‘El loco amor’.

Marc Kitus ha confesado que le gusta la intensidad, pero en su justa medida: “Me gustan las personas intensas, pero es verdad que yo me agobio muchísimo y acabo dejando la relación porque me han apretado muchísimo”. Su madre le conoce muy bien y ha querido que las chicas, sobre todo Marta, supiera que tenía que dejarle ser él “Si le aprietas, lo vas a agobiar… Cuando se enamora, se enamora y lo deja todo, pero él tiene que estar muy seguro de lo que siente porque le han hecho mucho daño. Hay atracción, pero tienes que dejarle espacio”.

Marc Kitus y su madre se rompen al recordar el pasado sentimental del inconquistable

El inconquistable le ha dado la razón a su madre y ha confirmado que lo ha pasado muy mal en el amor “lloraba por las noches” y que quiere volver a enamorarse, pero no es sencillo: “El año pasado estuve picoteando, este año quiero encontrar el amor”. Àngels le ha aconsejado que no fuercen nada “Tiene que fluir, el amor no se puede forzar” y entre lágrimas, nos ha hablado de la persona que tanto daño les hizo: “Yo sé lo que ha sufrido Marc, era una niñata de 19 o 20 años que nos tomó el pelo… Venía de una familia desestructurada, le abrimos la puerta de nuestra casa y también es malo que se integre tanto, tiene que haber espacios libres para que cada uno esté con sus amigos”. No te puedes perder el tierno momento de madre e hijo en el vídeo.

Al escucharlos, Esther se ha roto porque se ha sentido identificado con la historia que Marc y su madre estaban contando entre lágrimas “Cuando quieres mucho a alguien y esa persona te falla… Parece que nunca le has importado”.

Àngels quiere que su hijo encuentre el amor para toda la vida que está buscando, pero les ha pedido a los jóvenes que no se precipiten “Disfrutad de la vida, pasárselo bien y cuando llega el día de estar con una persona, hacerlo, pero antes, disfrutar de la vida”.