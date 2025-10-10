telecinco.es 10 OCT 2025 - 14:59h.

La inconquistable nos presenta a Borja, el joven que no conseguía quitarse de la cabeza y que le ha robado el corazón

Alexandra abandona ‘El loco amor’: “Voy a hacer lo que me dice el corazón”

Alexandra ha regresado a ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, de la mano de Borja, el joven que la ha vuelto loquita de amor. La que fuera inconquistable no podía decir que eran novios porque todavía no había petición oficial, pero Sebastián Gallego lo arregla todo y hemos vivido el momentazo en directo.

Alexandra y Borja estaban muy nerviosos y un poquito tímidos, pero Oriana Marzoli ha querido conocer rápidamente todos los detalles de su reconciliación y la parejita ha comenzado a soltarse. Nos han contado que todavía no podían decir que fueran novios por dos motivos de peso: Alexandra se había puesto malísima y querían que el momento fuera en un lugar muy especial.

Al saber que Borja no había dudado en socorrer y “limpiar el vómito” de Alexandra, quién había sufrido las consecuencias de un virus y había estado incluso en el hospital, en el plató han tenido la sensación de que la cosa iba muy en serio entre ambos. Además, saber que él quería pedirle que fueran novios durante un romántico viaje, hacía que la cosa fuera más en serio todavía.

Los dos son “muy monos” y los presentadores de ‘El loco amor’ no han podido esperar más, y le han pedido a Borja que le pidiera a Alexandra ser su novia en el set de ‘El loco amor’. Un deseo que el joven otaku ha cumplido y que ha sido… ¡Muy tierno!

El ramo de flores de Borja esconde una historia

Borja estaba esperando el momento adecuado para cumplir el deseo de Alexandra de pedirle que fueran novios durante un viaje romántico y ha intentado no aceptar la petición de hacerlo en el programa, pero su excusa de las flores no ha funcionado porque justo Ángela tenía un ramo de flores en sus manos. ¿De dónde ha salido el ramo de flores moradas? ¿Quién se lo ha regalado? Dale al PLAY y descubre toda la historia.

Ángela emociona a Marc Kitus con un regalo inesperado

El programa 20 de 'El loco amor' ha estado lleno de sorpresas y momentos emotivos. Tan solo unos minutos antes de que Borja le pidiera a Alexandra ser su novia en el set, Ángela conseguía emocionar a Marc Kitus con un regalo muy especial que el inconquistable no esperaba.