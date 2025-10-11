Mario Vaquerizo habla en 'Bailando con las estrellas' sobre la aparatosa caída que tuvo en uno de sus conciertos y sus secuelas

Tras la visita de Irene Rosales, que demostró sus dotes para el baile sobre el escenario y habló de su situación sentimental tras romper su relación con su marido, Kiko Rivera, la pista de baile recibe a Mario Vaquerizo. El vocalista de Nancy Rubias es la estrella invitada en esta quinta gala de 'Bailando con las estrellas'. ¿Cómo se le dará el baile al marido de Alaska?

Mario Vaquerizo hacia su gran entrada a plató visiblemente nervioso ante su inminente actuación: "Los nervios siempre te producen un poco de intranquilidad. Estoy muy nervioso. Vengo muy acelerado", le confesaba a Jesús Vázquez y Valeria Mazza, para seguidamente agradecer la invitación al programa: "Os agradezco que me hayáis invitados porque yo de pequeño quería ser bailarín, quería ser como John Travolta"

Seguidamente los presentadores daban paso a su vídeo de presentación. En el que confesaba el verdadero motivo que le habría traído al programa: "En realidad, aparte de bailar, he venido aquí para conocer en persona a la gran Valeria Mazza y darme el capricho de bajar esas grandes escaleras junto a ella.", admitía el cantante. Unas palabras que provocaban un momentazo en plató cuando la presentadora aceptaba el capricho del invitado.

Mario Vaquerizo habla de las secuelas de su caída viral

Para Mario Vaquerizo su actuación en 'Bailando con las estrellas' supone un gran reto por partida doble. Y es que, no solo ha tenido que aprender la complicadísima coreografía, sino que además se enfrentaba a un gran hándicap debido a las molestias que sufre por la aparatosa caída que sufrió en uno de sus conciertos y que se hizo viral.

"Tuve hace un año un accidente. Mis cervicales no están al 100%. Tengo que fortalecer mucho el cuello, pero no me da miedo nada", aseguraba el concursante en su vídeo de presentación. Tras conocer las secuelas que sufría el invitado, este volvía a entrar en plató. En esta ocasión de la mano de su maestra de baile, Paula Lastra, para mostrar su maravillosa coreografía.

Bajo la atenta mirada de nuestros exigentes jurados, Vaquerizo ha defendido un chachachá, el icónico 'Fashionista', de Jimmy James. Endosado en un resplandeciente transparente mono negro con pedrería plateada y una gran apertura en el pecho, el cantante lo ha dado todo en una actuación apoteósica con la que se ha llevado un nota de 10 puntos.