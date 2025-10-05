Saltan chispas entre Manu Tenorio y su maestra de baile, María Monedero, debido a las valoraciones de los jueces en la gala 3

Un contratiempo enturbia el chachachá de Bárbara Rey: "Nos hemos encontrado con otra cosa"

Compartir







Esta semana no ha sido fácil para Manu Tenorio y su maestra de baile, María Monedero. La relación de la pareja de baile está en un punto crítico después que durante la última gala los jurados volviesen a señalar que el sevillano canta durante las actuaciones, algo que no debería hacer bajo ningún concepto. Un consejo que su maestra ya le había recalcado en varias ocasiones, y que el no tomó en cuenta. ¿Cómo afrontaran su próxima actuación? ¿Se reflejaran sus diferencias en la pista de baile?

En los ensayos para la gala 4 de 'Bailando con las estrellas' han saltado chispas entre Manu Tenorio y su maestra de baile. El cantante se ha sentido atacado por María Monedero cuando esta ha señalado que el error que le han indicado los jurados durante la última actuación, ella ya se lo había comentado: "Si yo te digo algo, es para mejorar", decía cuando este finalmente reconocía su fallo. Ante esta afirmación, el sevillano exclamaba: "No hagas leña del árbol caído", para seguidamente recordarle que ella también había recibido críticas en la pasada gala.

"Me he sentido que ha atacado en algo que debería haber agradecido", explicaba en totales la maestra de baile, debido a que las críticas que recibió fueron por bailar como sevillanas un paso doble, algo que hizo apropósito y únicamente con la intención de favorecer al concursante.

Manu Tenorio pide perdón a su maestra de baile: "Sentí que te herí"

Aunque la semana de ensayos entre Manu Tenorio y María Monedero no comenzó de la mejor manera, después de que ambos tuviesen un pequeño desencuentro en el que la bailarina se sintió muy decepcionada por el cantante. El sevillano ha querido enmendar su error, llevándole un ramo de flores para pedirle perdón por su comportamiento: "Sentí que te herí. Esa sensación me dejo bastante hecho polvo". Asimismo, le aseguraba que esta situación "no volverá a repetirse"

El vals de Manu Tenorio y María Monedero en la gala 4

Contra todo pronostico y después de una semana de lo más tensa, la pareja de baile ha deslumbrado en el escenario con un vals, que ha sido felicitado por el jurado, quienes, además, han opinado sobre las diferencias de los concursantes durante la semana. En primer lugar, Inmaculada señalaba: "Me ha gustado mucho tú actitud al regalarle ese ramo, pero sigue sus consejos".

Seguidamente, Pelayo Díaz recalcaba la importancia de que Manu Tenorio trabaje en su relación con María Monedero para que eso también "se note en la pista y traspase la pantalla." Una de las pocas pegas se la ponía Gorka, que le recordaba que tiene que trabajar la parte inferior de su cuerpo. Tras la valoración de los cinco jueces, la pareja recibía un total de 32 puntos.