Irene Rosales baila chachachá junto a Abel Gil: 'Soy yo', de Marta Sánchez

¡En 'Bailando con las estrellas' nunca acaban las sorpresas! Si en la tercera gala del concurso aparecía María Isabel como estrella invitada, en esta tercera gala la afortunada que se ha convertido en bailarina por una noche no ha sido otra que Irene Rosales.

La sevillana se ha lanzado a una nueva aventura y ha ensayado durante toda la semana un espectacular baile que ha defendido sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas'. Pero Irene no ha ensayado sola, Anabel Pantoja no se ha separado de su lado tal y como ella misma compartía en una publicación en sus redes sociales: "¡Destruidas pero a darlo todo! Muy feliz de que vivas esta experiencia tan, tan guay".

Irene Rosales, que recientemente ponía fin a una relación de casi una década con Kiko Rivera, explicaba a los presentadores el motivo que le trajo a regresar a la televisión con un gran desafío como es el de participar en 'Bailando con las estrellas': "Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, nuevas sensaciones..." Y así mismo ha sido, la sevillana ha demostrado que en los malos momentos se crece y ha brillado como una más frente al jurado de expertos.

Irene Rosales baila chachachá junto a Abel Gil

¡Irene Rosales está de vuelta en la pequeña pantalla! Lo ha hecho con una resplandeciente actuación de chachachá junto al maestro de baile, Abel Gil. Luciendo un resplandeciente conjunto de flecos color flúor, la exnovia de Kiko Rivera lo ha dado todo en la pista de baile al ritmo del la mítica canción de Marta Sánchez, 'Soy yo'. Una elección de canción sobre la que Pelayo Díaz le ha lanzado una pregunta: "¿No será una declaración de intenciones de tu nueva etapa como mujer empoderada?", y a la que la Sevilla respondía sin dudarlo: "Tengo 34 años y tengo que decir: "Soy yo, aquí estoy y voy a disfrutar."

El jurado valora la actuación de Irene Rosales

En su absoluta mayoría el jurado se ha mostrado completamente satisfecho con la actuación de Irene Rosales. Por ejemplo, Gorka aseguraba que para nunca haber bailado lo ha hecho muy bien. Además, todos han valorado mucho la buena actitud y el esfuerzo de la exnuera de Isabel Pantoja a pesar del poco tiempo de ensayo. Antes de que abandonase la pista de baile, Jesús Vázquez agradecía a la invitada por su participación y finalizaba diciendo: "Nos alegra mucho que venir aquí te haya evadido de otros problemas."