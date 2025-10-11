Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la cuarta gala de 'Bailando con las estrellas'

Los participantes de ‘Bailando con las estrellas’ continúan mostrando sus dotes para el baile sobre el escenario. El concurso avanza y las estrellas quieren continuar en la competición. Así se han lucido en esta quinta gala con sus actuaciones. ¡Disfrútalas, todas, aquí!

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan jive

Anabel Pantoja siempre sorprende sobre la pista de baile. La sobrina de Isabel Pantoja siempre lo da todo sobre el escenario y muestra su evolución como bailarina. En esta ocasión, Anabel se ha atrevido bailando un jive junto a su maestro de baile, Álvaro Cuenca.

Matías Roure y Sara Orriols bailan rumba bolero

Matías Roure y Sara Orriols siguen mostrando la enorme complicidad que hay entre ellos dentro y fuera de la pista de baile. La pareja de participantes habla sin tapujos de la conexión que sintieron desde el inicio y está patente sobre el escenario. En esta quinta gala, Matías y Sara ha bailado una rumba bolero, ‘Purple rain’ de Prince.

Nerea Rodríguez y Genis Betrian bailan samba

Nerea Rodríguez nunca falla. La cantante siempre sorprende con algún complejo paso o porté sobre la pista de baile y es por ello por lo que siempre consigue muy buenas puntuaciones por parte del jurado. Para esta quinta semana, Nerea ha ensayado una samba, ‘Tusa’ de Karol G., que ha bailado junto a Genís Betrian, su maestro de baile.