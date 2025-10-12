Nerea Rodríguez vive su peor momento en el programa y manifiesta su miedo a ser eliminada

Nerea Rodríguez está atravesando la que probablemente sea su peor semana en 'Bailando con las estrellas'. A pesar de que la cantante recibe siempre muy buenas valoraciones y comentarios de los jurados, está cansada de que sus compañeros la desmeriten. Tanto es así, que durante los ensayos se ha roto como nunca, manifestando el miedo que tiene a poder ser una de las eliminadas.

Cada semana Nerea Rodríguez y su maestro de Baile, Genis Betrian, son unas de las parejas de baile más elogiadas por sus sorprendentes pasos de baile y portés. Sin embargo, a lo largo de los ensayos para la quinta gala del programa, la cantante ha tenido su mayor bajón hasta el momento. Y es que, la competición es cada día es más feroz y la rivalidad entre los bailarines no para de crecer.

El bajonazo de Nerea tras el ensayo general

Ha sido tras el ensayo general, cuando la cantante se ha roto por completo, después de que "no le saliese bien ningún porté". Un mal ensayo, que ha provocado el colapsó de Nerea. A la que hemos visto más vulnerable que nunca. "Me da miedo irme", decía entre sollozos la concursante, para seguidamente comentarle a su maestro de baile lo que le pasaba:

"Parece que solo hacemos portés porque peso poco y no es verdad", aseguraba entre lágrimas Nerea Rodríguez. Además, totalmente consternada por el miedo a que tras una buenísima racha de actuaciones impolutas, la cantante se mostraba preocupada por lo que podrían opinar los jueces de su coreografía en la quinta gala: "No quiero que me valoren mal"

La actuación de samba de Nerea Rodríguez

A pesar de la semana tan dura que ha vivido Nerea Rodríguez, la cantante, como ya nos tiene acostumbrados, se ha mostrado completamente impecable en la pista de baile. Esta vez, la concursante y su maestro de baile han ejecutado una apoteósica samba bajo el ritmo de ‘Tusa’ de Karol G. Una actuación que ha sido muy aplaudida por los jurados.

"No sé por qué llorabas, Nerea. Si llorabas de tristeza no tiene que ser, sino de alegría por lo que acabas de hacer", declaraba Julia Gómez Cora, quien además añadía que los concursantes habían estado "sincronizados, con la energía y velocidad que el baile requería". Una valoración con la que estaban de acuerdo el resto de jurados que, al igual que Julia, daban la enhorabuena a la pareja de baile.