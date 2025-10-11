El jurado elige al cuarto eliminado entre Bárbara Rey y Manu Tenorio tras 'El último baile'

Bárbara Rey y Manu Tenorio se enfrentan a 'El último baile' y el jurado elimina a uno de ellos

Pasan las semanas, el programa avanza y en esta quinta gala hemos tenido que decir adiós al cuarto eliminado de 'Bailando con las estrellas'. La semana pasada, tras conocer el ranking definitivo una vez sumados los votos de público y jurado, supimos que Bárbara Rey y Manu Tenorio se encontraban en la cuerda floja. La vedette y el cantante lo han dado todo esta semana para continuar en el programa, ¿quién será eliminado y quién permanecerá en la competición?

Tras el inesperado abandono de Sara Escudero debido a una lesión, los participantes mostraron sus bailes ante el jurado y los espectadores del programa, pero dos de ellos fueron señalados como los menos votados. Bárbara Rey (que sufrió un contratiempo durante su actuación) y Manu Tenorio (que tuvo un desencuentro con su maestra de baile durante los ensayos) vuelven a defender sus coreografías para convencer al jurado.

Manu Tenorio es el cuarto eliminado de 'Bailando con las estrellas'

Han pasado siete días, pero los nervios no se han calmado. La vedette y el cantante se lo juegan todo en 'El último baile' ante un jurado (compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Pelayo Días, Gorka Márquez e Inmaculada Casal) que no pierde detalle de todo lo que ocurre sobre la pista de baile. Tras verles actuar, estos son los votos que emiten de manera individual, dejando a un salvado y a un eliminado.

Julia Gómez Cora salva a Manu Tenorio

Blanca Li salva a Bárbara Rey

Pelayo Díaz salva a Bárbara Rey

Inmaculada Casal salva a Bárbara Rey

Gorka Márquez salva a Manu Tenorio

Por por tanto, Bárbara Rey se convierte en la salvada por el jurado y Manu Tenorio en el cuarto eliminado de la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas'. "Pelayo no ha sido fiel a su palabra, antes dijo que había que valorar la constancia y el trabajo y eso es justo lo que no ha valorado", han sido sus palabras antes de abandonar el escenario.

Así ha sido la actuación de Bárbara Rey en 'El último baile'

Bárbara Rey baila un chachachá junto a Abel Gil, su maestro de baile.

Así ha sido la actuación de Manu Tenorio en 'El último baile'

Manu Tenorio baila un vals junto a María Monedero, su maestra de baile