La televisiva ha roto a llorar al escuchar el emotivo mensaje de su suegra

Marta Peñate está con las emociones a flor de piel desde que se casase en 'Supervivientes All Stars 2025' con el amor de su vida, Tony Spina. Tras regresar de Honduras y encontrarse incluso con críticas de celebridades como Oriana Marzoli, la canaria ha podido disfrutar de una pequeña sorpresa que le ha hecho emocionarse en '¡Vaya fama!', el programa de Telecinco presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez.

La suegra de Marta Peñate, Pina Veglia -madre de Tony Spina-, le ha dedicado unas bonitas palabras a la canaria. "Aprovecho este mensaje para decirte lo que nunca te dije. Estoy muy orgullosa de tenerte en mi vida, aparte de tenerte en la vida de mi hijo, estás también en la mía", comienza diciéndole como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Le deseo a todo el mundo de tener una Marta en su vida, eres fantástica, una niña persona alegre, divertida", agrega.

"Tu suegro se ha despedido contigo"

Además, Veglia ha querido incidir en el apoyo que recibió de ella en uno de sus peores momentos. "Yo he pasado varios momentos duros y tú, siempre presente con la enfermedad de tu suegro, fuiste una hija más y de verdad fuiste desde el minuto 1 hasta el final.Tu suegro se ha despedido contigo y eso nunca me lo olvido. Cierro diciéndote que después del si quiero después de tu madre soy también tu madre, te quiero amor", concluye.

Peñate, al escuchar a su suegra, no podía evitar las lágrimas. Ella también respondía con unas palabras de amor. "Para mí la familia de Tony es mi familia, porque estoy sola en Madrid. He pasado mala época, han venido a buscarme", comenta. "No hay nada más bonito que tener una pareja que te quiera y tener a la familia de tu pareja que te quiera también y que no vayan con mala intención", dice.