Iago García y Pelayo Díaz han protagonizado el momento más tenso de la noche al intercambiarse durísimos ataques: "Espero que seas mejor actor que bailar�ín"

Pese a que el concurso de Iago García ha ido in crescendo durante estas semanas, lo cierto es que no todos los miembros del jurado opinan que el actor tenga un buen nivel de baile. Pelayo Díaz, que ya se mostró muy crítico con Iago García en galas anteriores, ha protagonizado el momento más tenso de la noche al valorar la quinta actuación del gallego:

"Has demostrado hablando de mí durante tu ensayos la poca educación que tienes. Lo que me compete, tristemente, es hablar de lo mal que bailas y hoy he apuntado que te falta precisión, que tus pasos son torpes, que te veo perdido y que lo único que salva este baile es Inés Miñana".

Iago García, que no daba crédito a lo que estaba escuchando, no se quedaba callado y lanzaba al juez un duro ataque que se convertía en el momento más incómodo de la noche y tras el que Jesús Vázquez se veía obligado a intervenir:

"Pelayo me parece que te estás viniendo muy arriba con tu posición de juez, no estás en el Supremo". La respuesta del diseñador añadía un mal rollo aún mayor también entre algunos de los compañeros de Iago:

"Espero que seas mejor actor que bailarín. Cerrad el pico y poneros a currar, que yo no me explico cómo has podido ganar este concurso en Italia. Estos vienen aquí cobrando unos sueldazos y se piensan que vamos a aplaudir todo lo que hagan, y no, aquí hay que ganarse el sueldo".