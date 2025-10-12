Matías Roure baila rumba bolero en su quinta actuación de 'Bailando con las estrellas'

El paso de Matías Roure por 'Bailando con las estrellas' está siendo un tanto agridulce. Por un lado, el barman de 'First Dates' ha mostrado una gran conexión desde el primer día con Sara Orriols, su maestra de baile. Maestra y aprendiz muestran una gran complicidad dentro y fuera del escenario que desata rumores entre sus compañeros.

Pero no todo es color de rosa para Matías, pues, por otro lado, está viviendo tensos momentos con el jurado, pero también con Valeria Mazza. El jurado puntúa muy bajo a Matías en las valoraciones y le echan en cara los pocos pasos de baile que da sobre el escenario y, para colmo, se vivió un tenso momento la semana con la presentadora de 'Bailando con las estrellas'.

Los concursantes critican el "tonteo" de Matías y Sara

El feeling que desde el principio existe entre Matías Roure y su maestra de baile Sara Orriols es algo que ya ha empezado a cansar a algunos de sus compañeros. El argentino y su compañera de baile han escuchado cómo parte de sus compañeros critican su comportamiento. Matías, lejos de creer que tienen razón, ha lanzado una gran pulla a los que critican lo que siente por Sara: "Los muebles que hablen, nosotros sabemos lo que hay aquí".

El jurado valora la actuación de Matías Roure

¿Cómo le irá a Matías esta semana en lo que a puntuación se refiere? Lo cierto es que el barman de 'First dates' ha estado ensayando toda la semana una rumba bolero, 'Purple Rain' de Prince, que no ha acabado de convencer a los miembros del jurado: "¿Qué era lo que has bailado? Es que no te he visto bailar", expresaba Julia Gómez Cora. Para Gorka Márquez sin embargo, Matías se esfuerza cada semana y ya comienza a notarse su evolución:

"Sois una pareja diferente y a mí sí que me parece que habéis trabajado, yo sí que he encontrado pasos de baile de salón, el que no lo vea a lo mejor es porque no entiende de bailes de salón". Matías y Sara acaban la quinta gala con 25 puntos por parte de los expertos.