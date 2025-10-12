Anabel Pantoja clava un arriesgado porté pese a la dura crítica de Julia Gómez Cora: "Un número para olvidar"

Anabel Pantoja baila jive en la quinta gala de 'Bailando con las estrellas'

Todas las actuaciones de la gala 5 de 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja lleva un ritmo imparable en 'Bailando con las estrellas'. Desde que diera comienza esta segunda temporada, la sobrina de Isabel Pantoja ha ido añadiendo retos a sus coreografías e incluso la vimos deleitándonos con su primer porté hace una semanas. Pero, ¿cómo le habrá ido a Anabel en esta quinta gala?

Si la semana pasada, Anabel Pantoja sorprendió con un homenaje a su tía Isabel Pantoja (bailó al ritmo de 'Se me enamora el alma', una de las míticas canciones de la tonadillera y, además, le dedicó varios quiños con su performance), en esta ocasión se enfrenta a un duro jive, 'Aserejé', de Las Ketchup, que ha ensayado durante toda la semana junto a Álvaro Cuenca, su maestro de baile.

Pese a la dificultad de la coreografía y al hecho de que no es un baile que Anabel conozca, lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja se ha dejado la piel durante la semana de ensayos, algo que no todos los jueces han visto por igual.

La valoración del jurado para Anabel Pantoja

"Habéis superado el miedo y habéis trabajado muy bien, enhorabuena", expresaba Blanca Li para romper el hielo. Para Inmaculada, uno de los mayores fuertes de Anabel es sin duda su capacidad para entretener: "Sabes reírte de ti misma y eso es muy importante, además de que ese porté ha sido espectacular".

Pelayo y Gorka son fans absolutos de la sevillana. Mientras el diseñador explica que ha sentido verdadero miedo con esos portés tan arriesgados, para el bailarín hay que poner en valor el hecho de que tanto Anabel como su maestro tengan una energía especial: "Aunque hoy tú me recuerdes al pizzero de 'Solo en casa".

Sin embargo, no todos los jueces creen que el papel de Anabel en el concurso esté siendo digno de mención. Para Julia Gómez Cora, la influencer no está en absoluto haciendo un concurso y no ha dudado a la hora de valorar muy duramente su número, algo que Anabel no se ha tomado nada bien:

"Me encanta tu acting y verte disfrutar, pero el resto del número ha sido para olvidar". Tras la votación de los jueves, Anabel y Álvaro se colocan en el centro de la tabla con 33 puntos: "Para no saber bailar jive no está nada mal", decía Anabel irónica.