telecinco.es 13 OCT 2025 - 15:16h.

La soltera inconquistable elige también a su Míster Simpatía y Míster Mal Genio

Fátima expulsa a Toni al conocer a Juanma en persona, el postulante que eligió en el casting de ‘El loco amor’

Compartir







Aprovechando que Ángela nos ha contado los detalles de su participación en el certamen de Miss Madrid, Sebastián Gallego, le ha pedido a Fátima, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, que concediera tres títulos de Míster a sus conquistadores.

La conquista de Fátima acaba casi de comenzar, pero la soltero lo está viviendo todo con mucha intensidad y ha aceptado el reto del presentador de ‘El loco amor’, de otorgar varios títulos de Míster a sus conquistadores.

Al saber que una de las bandas a ganar era la de Míster Simpatía, Juanma no ha dudado en poner en pie y ganarse el título: “Soy la alegría de la huerta y risas no te van a faltar conmigo”. Álex y Alejandro parecían tener claro que se merecían la banda de Míster Personalidad y le han dado a Fátima sus argumentos.

Álex ha asegurado que él tiene: “Personalidad para aburrir”, pero Oriana Marzoli le ha puesto en duda con un: “Tú crees que serías Míster Guapo, te crees más guapo que los demás”. Alejandro por su parte, ha argumentado que él debería ser coronado con el título de Míster Personalidad por sus valores “Creo que ya no es tanto un título estético, sino que va más enfocado a los valores, la educación…”.

Fátima no tenía muy clara su elección, pero al escuchar a Alejandro lo ha tenido clarísimo. Dale al PLAY y descubre a quién ha entregado cada una de las bandas.