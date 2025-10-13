Marc Kitus deja a Marta sin beso en su segunda cita sensual: “No quiero más cobras”

telecinco.es 13 OCT 2025 - 14:50h.

Marta y el inconquistable tienen una cita “muy salada” en la que Marc Kitus acaba sin camiseta

Marc Kitus expulsa a Esther, muy afectado: “No me puedo permitir volverlo a pasar mal”

Marc Kitus y Marta, su conquistadora más veterana y con la que tiene mayores sentimientos en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, han tenido su segunda cita sensual. Una cita que era muy importante para los dos, pero que ha terminado sin beso, ¿Por qué?

A la hora de elegir citas, Marc Kitus tuvo claro que la cita sensual la quería tener con Marta, la conquistadora con la que está más avanzada hasta el momento. El soltero inconquistable ha elegido un lugar que igual era “un poco anti morbo” para la ocasión, pero quería que la cita fuera menos física y más sentimental.

Los solteros han hablado de lo sucedido en plató y de lo que estaban sintiendo mutuamente. El soltero inconquistable no ha dudado en quitarse la camiseta en un momento dado, pero no han intercambiado nada más que palabras.

Marc Kitus ha tomado nota de los consejos de Marta y Ángela, y ha querido ir poco a poco en ‘El loco amor’, pero al escuchar la reflexión de Marta tras la cita, han saltado todas las alarmas en el plató: “¿Por qué no se han besado?”.

Marta ha explicado que ella sí quería, pero que en esta ocasión había sido el inconquistable el que había preferido que no pasara nada entre ellos por un buen motivo.

