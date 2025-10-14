Logo de telecincotelecinco
¡Qué asco!” “Nunca había visto un beso con sushi” “Puf, intercambio de pescado crudo” “Mejor los míos con chocolate”… Han sido muchas y muy variadas las reacciones que se han vivido en el set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, al ver la primera cita sensual de Fátima y Alejandro Reche.

Fátima y Alejandro estaban deseando volver a tener una cita juntos y han llegado a su primera cita sensual con muchas ganas. A la soltera inconquistable le ha encantado que la cita fuera en un restaurante asiático porque le encanta el sushi y todo lo que tiene que ver con Japón.

Los solteros ya aclararon de qué se conocían en su primera cita de secretos y en esta segunda, han ido directos al grano. Fátima quería ser ella la encargada de darle a probar a Reche las piezas de sushi que les habían servido, pero él le ha tomado la delantera.

El conquistador le ha pedido a Fátima que cerrara los ojos y que se dejara llevar “te voy a dar a probar dos”. La inconquistable ha querido jugar y tras el primer maki se ha llevado una gran sorpresa. Dale al PLAY y descubre en el vídeo principal cómo ha sido ese intercambio de besos, arroz, salmón crudo…

Fátima parecía salir contenta de la cita, pero en el set de ‘El loco amor’ ha dejado ver que fue una situación un poco rara y que no le gustaron tanto los besos como a su conquistador.

Fátima no recordaba los detalles de su conexión por redes sociales con Alejandro y aprovecharon su primera cita juntos para hacer memoria.

Durante el programa 22 de 'El loco amor' también hemos visto la primera cita de Fátima y Álex, el conquistador que llamó su atención en el casting de postulantes y que la dejó sin palabras al conocerle en persona.

