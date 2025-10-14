telecinco.es 14 OCT 2025 - 14:00h.

En el set de ‘El loco amor’ alucinan al ver a Fátima y a Reche comerse un sushi a medias

Fátima sorprende a sus conquistadores al elegir a su Míster Personalidad: “Me encanta"

“¡Qué asco!” “Nunca había visto un beso con sushi” “Puf, intercambio de pescado crudo” “Mejor los míos con chocolate”… Han sido muchas y muy variadas las reacciones que se han vivido en el set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, al ver la primera cita sensual de Fátima y Alejandro Reche.

Fátima y Alejandro estaban deseando volver a tener una cita juntos y han llegado a su primera cita sensual con muchas ganas. A la soltera inconquistable le ha encantado que la cita fuera en un restaurante asiático porque le encanta el sushi y todo lo que tiene que ver con Japón.

Los solteros ya aclararon de qué se conocían en su primera cita de secretos y en esta segunda, han ido directos al grano. Fátima quería ser ella la encargada de darle a probar a Reche las piezas de sushi que les habían servido, pero él le ha tomado la delantera.

El conquistador le ha pedido a Fátima que cerrara los ojos y que se dejara llevar “te voy a dar a probar dos”. La inconquistable ha querido jugar y tras el primer maki se ha llevado una gran sorpresa. Dale al PLAY y descubre en el vídeo principal cómo ha sido ese intercambio de besos, arroz, salmón crudo…

Juanma, al ver los besos de Fátima y Reche: “Ese nigiri sobraba”

Fátima parecía salir contenta de la cita, pero en el set de ‘El loco amor’ ha dejado ver que fue una situación un poco rara y que no le gustaron tanto los besos como a su conquistador.

