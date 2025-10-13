Carlo Costanzia estalla en '¡De viernes!' y señala a sus padres: "Los dos son culpables de mi infierno infantil"

Alejandra Rubio ha reaccionado a la entrevista de Carlo Costanzia en '¡De viernes!'

Por segunda semana consecutiva, Carlo Costanzia se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para enfrentarse a todas las polémicas que tiene abiertas y de la relación que mantiene tanto con su padre como con su madre, la modelo Mar Flores.

Carlo prefería distanciarse de este conflicto familiar, el cual asegura haber destruido su infancia y ante el que ha preferido no posicionarse: "He conseguido quererlos por igual", aseguraba.

Este lunes era su actual pareja, Alejandra Rubio, la que reaccionaba a la entrevista de su Carlo en el plató de 'Vamos a ver': "Creo que lo hizo fenomenal. Era un momento complicadísimo para él. Además fue larguísimo y lo ha hecho muy bien. Yo estoy orgulloso de lo que ha hecho", ha dicho la colaboradora.

"Él tiene el papel más difícil en esta historia. Creo que después de esta entrevistas no se le puede reprochar nada", ha continuado analizando Alejandra Rubio.

Sobre si ha habido alguna repercusión por parte de su madre o de su padre tras esta entrevista, Alejandra Rubio ha respondido: "No voy a decir nada. Pero que yo sepa, todo bien. Sé que esto para vosotros es un tema del que hablamos, un tema público, pero Carlo lo que ha querido dejar claro con esta entrevista es que quiere a los dos y que él tiene a su familia y tiene derecho a rehacer su vida".