Una reportera del programa se ha desplazado hasta Vallecas para investigar la historia de Jenifer

José Luis pone fin a la búsqueda de su padre y sorprende a todos con un mensaje a su novia en ‘El diario de Jorge’

Compartir







Jennifer acudió a ‘El diario de Jorge’ decidida a encontrar a su padre biológico, a quien nunca llegó a conocer. Con solo 18 años, su abuela le confesó que el hombre que la había criado no era su verdadero padre y que su progenitor era un vendedor ambulante de turrones y mantas del barrio madrileño de Vallecas, conocido por el apodo de “Carrancho”.

Durante años, Jennifer vivió con la duda de por qué ese hombre nunca fue a buscarla. Conmovida, confesó en el programa que, si alguna vez lo tuviera delante, lo primero que le preguntaría sería: “¿Por qué no viniste a buscarme?”

PUEDE INTERESARTE El alegato a favor de las relaciones con diferencia de edad de una invitada, tras comprometerse con su pareja 20 años menor que ella

Una investigación en Vallecas cambia el rumbo de la historia

Antes de terminar el programa, Jorge Javier Vázquez sorprendía a Jennifer anunciándole que el equipo del programa había conseguido nueva información. “Guadalupe, una compañera extraordinaria, está ahora mismo en Vallecas y tiene cosas importantes que contarte”, adelantaba el presentador.

Desde el barrio madrileño, la reportera confirmaba que el apodo real del padre de Jenifer no era “Carrancho”, sino “Cagancho”, un nombre conocido por muchos vecinos de la zona.

“Nos han confirmado que este señor, al que llamaban Cagancho, falleció durante la pandemia. Era un hombre muy alto, moreno, y trabajó durante años como vendedor ambulante. También pasaba temporadas en México”, explicaba Guadalupe en directo.

Jennifer descubre que tiene tres hermanos por parte de padre

Aunque la noticia del fallecimiento de su padre la dejó visiblemente afectada, Jennifer también recibió un mensaje esperanzador: tiene tres hermanos vivos por parte de padre.

“Sabemos que Cagancho tuvo tres hijos varones: Pedro, Antonio y Richard”, detalló la reportera, asegurando que al menos uno de ellos, el mayor, reside actualmente en Madrid.

Los vecinos más antiguos del barrio confirmaron además que algunos conocían la existencia de Jennifer y recordaban a su padre como un hombre querido en la zona. “Era muy alto, moreno y de carácter afable”, señalaron varios testigos a la reportera.

La emoción de Jennifer al conocer la verdad

Tras escuchar las palabras de Guadalupe, Jennifer rompió a llorar. “Me lo imaginaba... tenía la intuición de que podía estar muerto, y es triste no haberle conocido. Pero saber que tengo hermanos me da esperanza”, confesó conmovida.

Jorge Javier, visiblemente afectado, le dio la palabra para que pudiera enviarles un mensaje en directo: “Pedro, Antonio y Richard... me gustaría poder conoceros. Si estáis viendo el programa, contactad conmigo, por favor. Solo quiero saber quiénes sois”, dijo entre lágrimas.