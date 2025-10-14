Tras tres pruebas de ADN negativas, el joven que buscaba a su padre biológico toma una decisión definitiva y protagoniza un momento inolvidable junto a su pareja, Saray

Durante casi veinte días, la historia de José Luis ha conmovido a los espectadores de ‘El diario de Jorge’. Con tan solo 25 años, el joven llegaba al programa decidido a descubrir la identidad de su padre biológico. Sin embargo, tras tres pruebas de ADN con resultado negativo, ha tomado una determinación que nadie esperaba.

Tres ADN, tres negativas y una decisión firme

Jorge Javier Vázquez daba paso a José Luis entre los aplausos del público. El presentador recordaba su trayectoria en el programa: “En solo 19 días, tres pruebas de ADN y tres resultados negativos”.

Cansado y visiblemente emocionado, José Luis confesaba que había llegado al límite: “He decidido zanjar el tema aquí. No quiero seguir porque mi madre lo está pasando muy mal. Ella ha sido madre y padre para mí”.

El joven, que ha vivido semanas de gran tensión, explicó que el bienestar de su madre, María del Mar, ha sido determinante para tomar esta decisión.

“Nunca me ha faltado nada. Ella siempre ha estado ahí, luchando por nosotros. Es la mujer que me trajo al mundo y solo quiero verla feliz”, añadía muy emocionado.

“Me quedo con la incógnita, pero tengo a mi madre”

Aunque aún no sabe quién es su padre biológico, José Luis afirmó que prefiere quedarse con la incógnita antes que ver sufrir a su madre. “Sé que tengo a mi madre, que ha sido mi padre también. Quiero mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado”, declaró con serenidad.

Un reencuentro familiar fuera de cámaras

En mitad de la entrevista, Jorge Javier recordaba otro momento clave de su historia: la llamada de Carmen Ovidia, la hermana perdida de María del Mar.

Después de más de veinte años sin verse, madre e hija podrán reencontrarse, aunque el esperado momento tendrá lugar en la intimidad, fuera de las cámaras del programa. José Luis se mostraba feliz por ello: “Si se reencuentran, me alegraré muchísimo. Se lo merecen”.

Un mensaje a su novia que emociona al plató

Pero la mayor sorpresa de la tarde llegaba con la entrada en plató de Saray, la pareja de José Luis. El joven pidió dirigirse a ella y, entre lágrimas, pronunció unas palabras que dejaron al público sin aliento:

“Gracias por llegar a mi vida. Eres la luz que ilumina mi camino. Solo te dejaré de amar cuando mi corazón deje de latir. Quiero formar contigo la familia que tanto soñamos”.

Saray, emocionada, apenas podía hablar: “Me ha dejado sin palabras”. Jorge Javier Vázquez, conmovido, cerraba el programa con un mensaje que resumía el sentimiento de todos:

“José Luis, gracias por tu valentía y por recordarnos que el amor, sea de madre o de pareja, es lo que realmente da sentido a la vida. Te vamos a echar de menos”.