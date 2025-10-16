telecinco.es 16 OCT 2025 - 14:45h.

Oriana Marzoli, a Reche: “Te han visto en un local de intercambio de pareja con la toalla puesta”

Fátima duda de la relación de Reche y Marta, la conquistadora de Marc Kitus en ‘El loco amor’: “¿Por qué os seguís en redes sociales?”

Fátima ha comenzado el programa con sentimientos encontrados. Estaba feliz porque un inesperado conquistador ha venido a conquistarla, pero un poquito decepcionada con el movimiento de caderas de sus dos conquistadores. Sin embargo, una información de Oriana Marzoli sobre Reche ha cambiado la situación por completo y la soltera inconquistable ha salido corriendo del plató muy afectada: “No soporto las mentiras”.

Fátima ha comenzado el jueves alucinando con las sorpresas musicales de sus dos conquistadores. Reche y Álex se han atrevido a bailar para ella la sintonía de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, y el resultado no ha sido el esperado.

Iván, un nuevo conquistador que deja a Fátima sin palabras

Superado el momento baile, Fátima ha alucinado al comprobar quién era el joven que ya conocía y que estaba interesado en venir a conquistarla. Sí, la soltera inconquistable tampoco podía salir de su asombro al ver que Iván, el joven que supuestamente era el técnico de sonido que llamó la atención de Sebastián Gallego: “Tienes los brazos de Popeye”, quería conocerla.

A Reche y a Álex no ha parecido importarles que Iván se convirtiera en su rival de hecho, los dos han explicado que tenían la sensación de que “Era gay”. Oriana Marzoli ha sentido que estaban demasiado tranquilos y le ha advertido a Reche de que les había llegado una información que no le iba a gustar nada.

¿Reche en toalla en un local de intercambio de parejas?

Los seguidores de ‘El loco amor’ en redes sociales no paran de mandarnos información y en esta ocasión, Oriana Marzoli ha explicado que una joven aseguraba haber visto a Reche el pasado viernes 10 de octubre en un local de intercambio de parejas.

“¿Cómo?”, Ángela no podía creer lo que estaba escuchando: “Con estas cosas no puedo”. Reche lo ha negado, pero Oriana Marzoli tenía más detalles y ha explicado que el conquistador de Fátima iba en toalla, lo que significa según el código del local, que iba o venía de mantener relaciones sexuales. Fátima no podía más y se ha marchado del set: “Tengo una ansiedad, no puedo, paso”.

La soltera inconquistable ha abandonado el set mientras que Reche intentaba explicarle a Oriana la situación. El conquistador ha confirmado que ha ido a ese local en varias ocasiones: “La dueña es una amiga de mis padres”, pero asegura que lo hace para tomarse un par de copas y mirar: “No he tenido nada con nadie”.

Nadie parecía entender nada y eran muchas las dudas que estaban surgiendo: ¿Por qué va solo? ¿Para qué se pone la toalla si no va a hacer nada? ¿Por qué va allí antes de salir de fiesta? ¿Es un mirón? Reche tenía que responder a muchas interrogantes, pero Marta, la conquistadora de Marc, le ha aconsejado que antes fuera en busca de Fátima que estaba fuera del set muy, muy agobiada: “No soporto las mentiras”.

Como puedes comprobar en el vídeo principal, la situación era de tal intensidad que Sebastián Gallego se ha visto obligado a decir un jueves más eso de: "Seguimos grabando"...

