telecinco.es 15 OCT 2025 - 14:50h.

Reche confiesa que Marta y él han estado dando un paseo por Madrid junto a otro conquistador

La cita sensual de Fátima y Álex revoluciona a su bando de conquistadores en ‘El loco amor’: un abandono y un comprometido audio

Marta estaba escuchando muy atenta los motivos que Reche le estaba dando a Fátima, su soltera inconquistable en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, cuando ha estallado una nueva bomba: “¿Por qué sigues a Reche en redes?”.

Al ver a Marta, conquistadora de Marc Kitus, escuchar tan atenta los argumentos que Reche le estaba dando a su soltera inconquistable sobre la sinceridad de Álex, Sebastián Gallego ha querido que nos diera su opinión y la conquistadora de Marc ha explicado que le recordaba a lo que ella vivió con Claudia, la conquistadora canaria del inconquistable: “Está más pendiente de polémicas que de estar a lo que tiene que estar”.

Ante estas palabras de Marta, la conquistadora de Marc, Oriana Marzoli ha querido saber por qué le seguía en redes sociales si pensaba eso de él. Marta le ha respondido con un: “De buen rollo, sigo a todos los del programa”, pero a Fátima no le ha servido: “Yo no sigo a chicos porque sí”.

Marta no entendía nada y ha intentado explicar que ella ya es mayorcita, sabe lo que quiere y que cada día no le gusta un chico diferente. Reche también ha querido que Fátima entendiera que él la seguía en plan “Colegas, buen rollo. Si me gusta alguien no soy tan tonto de seguirla para que tú lo veas”, pero la cosa se ha ido complicando porque han confesado que habían salido a dar un paseo por Madrid… Dale al PLAY y descubre todos los detalles.

Reche enseña el audio que le advierte sobre Álex en el set de 'El loco amor'

Reche ha querido que Fátima supiera que él no es el único que no se fía de Álex y que la gente le está advirtiendo de que está haciendo un papel en el programa.

Arranca la recta final de Marc Kitus en ‘El loco amor’ con la llegada de una nueva conquistadora

Tan solo unos minutos antes de verse metida en un jardín que no terminaba de entender: "Estos son cosas de guardería", Marta se enteraba en directo de que comenzaba la recta final de Marc Kitus como inconquistable de 'El loco amor'.

