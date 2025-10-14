telecinco.es 14 OCT 2025 - 14:01h.

Fátima se identifica con el bullying sufrido por Álex y nos cuenta su historia, descubre cómo has sido

Fátima y Alejandro se besan en su primera cita sensual en ‘El loco amor’: “Hubo intercambio de arroz”

Más allá de su espectacular físico, a Fátima le encanta la personalidad de Alejandro, su conquistador en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediset Infinity, y no ha podido contener la emoción al escucharle confesarnos un duro episodio de su adolescencia: “Estoy temblando”.

Tras elegir en el casting de postulantes y su casi flechazo en el set de ‘El loco amor’, Fátima y Alejandro han tenido su primera cita. Se trataba de una cita de secretos, pero antes de que el conquistador le mostrara su lado más íntimo, han querido compartir un ratito de gimnasio.

Alejandro estaba muy nervioso y Fátima muy emocionada de estar con �él, pero no se le ha olvidado que era una cita de secretos. El conquistador le ha confesado el significado de uno de sus tatuajes más personales, un secreto que muy pocas personas conocen y que puedes descubrir en el vídeo de la cita completa.

En plató, Sebastián Gallego ha querido saber si Alejandro quería hablar más de los episodios de bullying que sufrió en el instituto y el conquistador nos ha contado cuál es su lucha para evitar que otros niños pasen por lo mismo: “Lucho mucho por esto porque cada día se le da menos importancia y pasa más… No le damos la importancia que deberíamos darle y la gente joven, nosotros tenemos que luchar para que se vea que ser guay no es quedar por encima de nadie”.

Ha explicado que el sufrió bullying con 12 años, justo en el cambio de primaria a bachillerato y que no se lo contó a su familia: “Han sido muchos años de aprendizaje, lo de Míster me ha ayudado mucho”. Un mensaje que Fátima ha valorado mucho y que Alejandro ha aprovechado para contar que, a él, le pasó algo parecido: “Un poco de bullying con envidia y me hice este tatuaje en inglés”.

Al ver la mirada triste de Fátima, el presentador ha sentido que ella también podría haber pasado por una situación similar y ha querido conocer su historia. La soltera inconquistable, emocionada y casi temblando, nos ha hablado del duro momento que pasó al cambiarse de colegio… Un relato que puedes ver completo en el vídeo principal.

900 018 018 Línea telefónica gratuita y confidencial contra el acoso escolar.

