Juanma abandona la conquista de Fátima tras una cita rápida en ‘El loco amor’: “Eso no lo puedo cambiar”

Álex emociona a Fátima con una confesión en su cita de secretos: “Lucho para que no le pase a nadie más”

Tan solo 24 horas después de ver a Fátima comerse una pieza de sushi a medias con Reche, hemos visto a la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediset Infinity, besarse apasionadamente con Álex, un conquistador que le gusta mucho, mucho.

Cuando Sebastián Gallego le ha preguntado que cómo definiría su cita con Fátima, Álex lo ha tenido claro: “Completa”. Un adjetivo que dejaba claro que entre él y la inconquistable había intercambio de PCR, pero que no hacía prever lo que estaba a punto de suceder.

Tras ver una cita, que tienes que ver despacito y con todo lujo de detalles, Reche y Juanma han visto claro que Álex les acababa de adelantar por la derecha y que parecía imparable. Una cita sensual en la que los solteros han hecho mucho más que besarse y conectar de una manera muy especial. Dale al PLAY

Reche no podía creérselo y le ha soltado un: “No me esperaba que en una primera cita sensual fueras tan abierta”. Un comentario que ha enfadado muchísimo a Fátima quién le ha dejado claro que ese tipo de cosas no las iba a permitir: “Por ahí vamos mal”. Ella había ido a una cita sensual y se había dejado llevar, igual que le besó a él.

Reche ataca a Álex: "Está haciendo un papel y te vas a dar cuenta"

El conquistador estaba convencido de que su cita sensual fue mucho mejor y le ha dejado clara su opinión sobre Álex: “Creo que está haciendo un papel, me lo han dicho por Instagram, y creo que te vas a dar cuenta de que yo de verdad quiero conocerte”. Álex no podía creer lo que estaba escuchando y le ha invitado a decir todo lo que supiera de él porque no tenía nada que esconder: “Puedes preguntar por mí a quién quieras, yo soy una persona real”.

En ese momento, Reche ha sacado a relucir un audio que le habían enviado por las redes sociales en el que una joven le contaba que había estado intentado hablar con ella, con su prima y hasta con su hermana, y que no le dejaba nada bien. Fátima se ha puesto nerviosa y le ha pedido que le dejara escuchar el audio para salir de dudas. Pero ha dejado claro que no pensaba que Álex estuviera haciendo ningún papel porque había tenido con ella un bonito detalle durante la cita.

Juanma abandona la conquista de Fátima: “Gracias por tu sinceridad”

En mitad de la polémica, Juanma ha pedido la palabra para dar su opinión porque él no había tenido ni una cita con la inconquistable y sin darse ni cuenta, se ha visto teniendo una cita con Fátima en directo y abandonando su conquista. La soltera inconquistable le ha confesado que un detalle de su físico le desilusionó al conocerle en persona y que tenía la sensación de que no iba a poder superarlo. El conquistador ha agradecido su sinceridad y se ha marchado: “Agradezco que seas sincera porque puedo adelgazar o engordar, pero eso no puedo cambiarlo”.

Reche enseña el audio que le advierte sobre Álex en directo

Sebastián Gallego ha sido el encargado de darle al PLAY del audio que le habían enviado a Reche por redes sociales, en el que además de llamarle “pelo brócoli”, no dejaba nada bien a Álex. Un audio que todos han escuchado atentamente y ante el que Álex se ha mostrado muy seguro: “Todos hemos hablado con gente por redes sociales”.

