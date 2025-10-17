telecinco.es 17 OCT 2025 - 14:17h.

“Nunca he estado con un chico más bajito que yo y no voy a estarlo”, este fue el motivo que Fátima le dio a Juanma para expulsarle de ‘El loco amor’ sin tener ni siquiera una cita y que le hizo romperse nada más salir del set de grabación. Al conquistador se le vinieron encima muchos pensamientos intrusivos de su pasado y ha querido regresar al programa para sincerarse con la soltera inconquistable.

Sebastián Gallego ha querido que Fátima supiera que Juanma reaccionó muy bien a su decisión de no seguirle conociendo en ‘El loco amor’, pero que cuando salió del set de grabación, el joven rompió al llorar y que los fantasmas de su pasado aparecieron de nuevo. La soltera inconquistable se ha quedado preocupada y ha querido que Juanma nos contara cómo se sentía.

El joven ha regresado al plató y nos ha explicado que él agradeció mucho la sinceridad de Fátima, su soltera inconquistable, pero que el tema de la altura era algo que le había sucedido muchas veces: “Soy DJ, las chicas me miran, pero cuando bajo de la cabina…”. Juanma es un chico muy positivo y siempre intenta ver el lado bueno de las cosas, pero hay cosas que son complicadas de aceptar y ha querido lanzar un mensaje a los chicos que están en su misma situación.

Oriana Marzoli se ha identificado con Juanma: “Yo también soy bajita”, y ha querido animarle a no venirse abajo y a seguir buscando el amor.

Fátima expulsó a Toni para conocer a Juanma

La soltera inconquistable se fijó en él y Juanma se armó de valor para venir a conocerla. Nada más conocerla, le ha confesado que le gustó mucho saber que le había llamado la atención y le contó que tiene 29 años, trabaja como DJ y en el mantenimiento de los campos de fútbol.

