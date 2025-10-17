telecinco.es 17 OCT 2025 - 14:00h.

Reche hace una promesa a Fátima: “No te va a volver a llegar nada mío desde este momento”

Fátima estalla y abandona el set de ‘El loco amor’ al conocer una información comprometida de Reche: “No soporto las mentiras”

Fátima estaba muy enfadada con Reche y no terminaba de entender qué había llevado a su conquistador a irse a un local de intercambio de parejas a tomarse una copa en toalla. La soltera inconquistable no soporta las mentiras y los argumentos de su conquistador no parecían demasiado contundentes, pero parece que verle superar una dura prueba de amor, le ha ayudado a tomar una decisión.

Fátima, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, estaba fuera del set muy nerviosa y con la sensación de que le estaban tomando el pelo. Ella se está tomando muy en serio el programa y no quiere que nadie venga a reírse de ella: “Quiero que luchen por mí de verdad”.

Reche estaba también muy afectado porque no entendía que un acto tan inocente como tomarse una copa en el local de una amiga le podía estar suponiendo una situación así. El conquistador ha comenzado asegurando que él no había ido a ese local, pero poco a poco, ha ido cambiando su versión y ha confesado que sí había estado, y que sí se tomó dos copas en toalla. Sin embargo, ha insistido hasta la saciedad en que no estuvo con ninguna chica: “No hice nada con nadie”.

Reche le ha pedido a Fátima que le creyera e incluso, le ha prometido que si confiaba en él, no iba a volver a llegarle ningún tipo de información: “Me quedo en casa, voy a jugar al pádel y no vuelvo a salir”. Fátima estaba muy afectada y ha preferido regresar al plató para conocer la opinión de los demás y saber si había más detalles de esa noche.

Con todas las pruebas en su contra y sin entender por qué alguien que nos había dado tres datos, iba a mentir solo en uno: “Es verdad que estuvo en el local de intercambio de parejas y que estaba en toalla, ¿Por qué va a mentir en el tema de las chicas?”. Nadie parecía creer a Reche ni entender que se hubiera quedado en toalla, pero él insistía en que era todo “una decisión random”.

Sebastián Gallego y Oriana Marzoli han querido poner a prueba al conquistador y viendo su facilidad para quitarse la ropa, le han propuesto quedarse en toalla en el set de ‘El loco amor’ para demostrarle a Fátima su interés hacía ella. En un primer momento, Reche se ha quedado bloqueado, pero se ha lanzado a la piscina y se ha quedado en toalla. No te pierdas el momentazo en el vídeo.

