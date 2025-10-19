Iago García y Pelayo Díaz se ven de nuevo las caras tras su sonado enfrentamiento de la semana pasada

Desde que diera comienzo 'Bailando con las estrellas', la tensión entre Iago García y Pelayo Díaz ha ido en aumento. Lo que comenzó con algún que otro comentario transformado en pullita, terminó siendo un enfrentamiento en toda regla entre el participante y el miembro del jurado. Sucedió la semana pasada, cuando hubo uno sonado choque entre ambos. ¿Cómo habrá evolucionado esta relación? ¿Firmarán Iago y Pelayo por fin la paz o lo que pasó en la gala 5 ha sido solamente el inicio de una cruzada entre los dos?

Para descubrirlo teníamos que esperar al momento de las valoraciones, cuando Pelayo Díaz y Iago García se han visto de nuevo las caras sobre el escenario del programa. Y es que el actor, tras deleitar a todos con un pasodoble que ha bailado junto a Inés Miñana, su maestra de baile, debía escuchar las palabras que cada uno de los miembros del jurado tenía que decirle. Ha sido aquí cuando debía escuchar lo que Pelayo tenía que decirle al respecto. ¿Habrá olvidado lo que vivieron la semana pasada o se recrudecerá la guerra entre ambos?

Nuevo enfrentamiento entre Iago García y Pelayo Díaz

A Iago e Inés no les sentó nada bien que Pelayo les diera un uno la semana pasada y se han esforzado al máximo para sorprenderle con un pasodoble en esta sexta gala. Aunque lo cierto es que esta guerra con el estilista e influencer la dan por perdida. "Me alegra de haberte servido de inspiración esta semana. Si por algo te salvaste es por mí, no por ser bailarín. Has hecho aspavientos como un helicóptero, parecías una tabla mal ensayada. Para demostrar que estoy en lo cierto, verás que el público te vuelve a salvar". Su puntuación para la pareja es de un 2.

Iago quiere tomarse bien los consejos de los miembros del jurado, pero, antes de despedirse, ha soltado una pullita hacia Pelayo: "Para gustos los colores, es razonable. No me lo tomo como personal, pero hay un proverbio japones que dice 'cuando sepas algo, calla". Tras esto, Pelayo se da por aludido y considera que Iago "está resabidillo". Por su parte, Julia Gómez Cora le ve "un poco rígido" e Inmaculada Casal "algo robotizado", algo con lo que coincide Gorka Márquez. Blanca Li quiere señalar cierta evolución en el actor.