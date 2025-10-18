Todas las actuaciones de la gala 6 de 'Bailando con las estrellas'

Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la sexta gala de 'Bailando con las estrellas'

Inesperada eliminación tras 'El último baile' de Bárbara Rey y Blanca Romero: "Mayoría abrumadora"

Los participantes de ‘Bailando con las estrellas’ que aún continúan en el concurso siguen dando lo mejor de sí mismos tanto en las duras semanas de ensayo, como en las actuaciones sobre el escenario. ¿Quieres ver los momentazos que ha dejado la sexta gala? ¡Aquí puedes ver todas las actuaciones, vídeo a vídeo!

Tania Medina y David Díaz bailan pasodoble

Lo de Tania Medina no es de este mundo. La canaria cautiva cada semana a los miembros del jurado con su espectacular talento para el baile defendiendo junto a David Díaz cualquier disciplina que se le ponga por delante. Esta sexta semana de actuaciones no iba a ser menos y Tania ha arrasado una vez más sobre el escenario con un pasodoble de Rocío Jurado.

Jorge González y Gemma Domínguez bailan samba

Jorge González demostró desde la gala número uno que su talento no solo está presente a la hora de cantar, también posee una gran pasión cuando se trata de bailar. El artista ha emocionado a los miembros del jurado desde su primer baile y semana a semana ha demostrado que es “uno de los concursantes avanzados”. Para la sexta gala, Jorge González y Gemma Domínguez se atreven con una samba que ha logrado una de las mayores puntuaciones de la noche por parte del jurado.