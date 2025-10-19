Matías Roure vuelve a decepcionar al jurado con una actuación "insuficiente": las duras palabras de los jueces

Matías Roure y Sara Orriols bailan chachachá en la sexta gala de 'Bailando con las estrellas'

Todas las actuaciones de la gala 6 de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







El paso de Matías Roure por 'Bailando con las estrellas' está siendo un tanto agridulce. El barman más famoso de la televisión llegó al concurso pisando muy fuerte y entablando en apenas unas horas una estrechísima relación con su maestra de baile, Sara Orriols.

Pese a que el argentino está disfrutando de su paso por el programa y así lo demuestra con sus declaraciones, lo cierto es que tanto el jurado como el resto de sus compañeros se han empezado a mostrar algo cansados de que el concurso de Matías se esté centrando tanto en la relación con su maestra, en lugar de girar en torno a su evolución como bailarín.

Una semana más, Matías y Sara han escuchado las críticas de sus compañeros y han vuelto a hacer oídos sordos: "Esto es televisión, aquí también hay que dar un poquito de show, si no lo entienden allá ellos".

La sexta actuación de Matías Roure y Sara Orriols

Matías Roure, que ya se ha atrevido con distintas disciplinas de baile, se ha lanzado al escenario de baile defendiendo junto a Sara Orriols un chachachá: 'No puedo vivir sin ti', de Coque Malla.

La valoración del jurado para Matías Roure

Una semana más, los miembros del jurado han sido muy críticos con el argentino. Los jueces, que gala tras gala han seguido muy de cerca la evolución del argentino, creen que Matías no tiene el nivel necesario para estar en el ecuador del programa pese a que la audiencia le salva semana tras semana.

Para Gorka Márquez, Matías sí que ha evolucionado en estas semanas de concurso: "Otra vez más veo que has trabajado, enhorabuena porque has terminado la coreografía completa, pero estamos en el ecuador del programa y no sé si tu nivel es suficiente". Pelayo, que ha reconocido sentir una gran simpatía por el argentino, Matías debe tomárselo más en serio: "Estoy de acuerdo con que tienes flow, pero te veo un poco despreocupado, no sé si es que te da vergüenza o que estás muy ganso".

Como ya ocurriera en semanas anteriores, la jueza más dura con Matías ha sido Julia Gómez Cora. La argentina cree que su paisano no está haciendo un buen papel y se lo hace saber sin paños calientes: "Julia Gómez Cora: "Tu flow es no flow, no hay tempo, no veo los pasos, no hay energía. Y yo me pregunto, si tanto la quieres a Sara, ¿por qué no haces el esfuerzo por ella?".

Tras las valoraciones llegaba el turno de las votaciones. El jurado de expertos otorga a Matías Roure la nota más alta para él hasta la fecha: 25 puntos.