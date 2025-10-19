Giro inesperado en la gala 6 de 'Bailando con las estrellas' con una eliminación sorpresa

Noche de tensión y sorpresas inesperadas en la sexta gala de 'Bailando con las estrellas'. Al inicio de la noche, hemos dicho adiós a Bárbara Rey, que ha perdido su duelo contra Blanca Romero al enfrentarse en 'El último baile'. Pero los participantes no podía imaginar que, esa misma noche, al final de la gala, despedirían a un nuevo concursante. ¡Habrá un segundo eliminado! ¡Giro inesperado en la dinámica del programa!

Así lo ha anunciado Jesús Vázquez a los participantes, que recibían con asombro la noticia de que, en esta gala 6, habrá dos eliminados. Tras sumar los votos del público con los del jurado compuesto por Julia Gómez Cora, Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal, dos han sido los participantes que han quedado en la cuerda floja y que se enfrentaban a la segunda eliminación de la noche: Nerea Rodríguez y Iago García.

Iago García, sexto eliminado de 'Bailando con las estrellas'

La cantante y el actor afrontan este revés con optimismo y deportividad y se han enfrentado sobre la pista de baile en 'El último baile' para convencer al jurado y obtener su voto, pues de ellos depende su permanencia en 'Bailando con las estrellas'. Pero lo cierto es que el jurado parecía tenerlo claro, pues alguno de ellos ha considerado que era injusto que Nerea Rodríguez se encontrara en esta situación de peligro.

Por unanimidad, Nerea Rodríguez ha sido la salvada de este duelo y, por lo tanto, Iago García el eliminado: "Ha sido una aventura muy bonita, muy recomendable. Deberíamos hacerlo desde pequeños. Es una pena que no sea una asignatura obligatoria y que nos concentremos en tantas cosas que no tienen realmente tanta importancia como bailar bien", han sido sus palabras de despedida. Pero ojo, noto está perdido, pues se ha anunciado que ¡los seis expulsados tienen una segunda oportunidad porque hay una repesca! ¡Uno de ellos podrá volver a la competición!

La semana pasada, Iago García y Pelayo Díaz sorprendieron protagonizando un sonado enfrentamiento. Lejos de calmarse las aguas, en esta sexta gala han reafirmado su mal rollo y han vuelto a tener un choque. Pelayo ha valorado muy negativamente la actuación del actor y este le ha respondido citando un proverbio chino: "Cuando no sepas algo, calla".

