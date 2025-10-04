Sara Escudero, entre lágrimas, toma la difícil decisión de abandonar 'Bailando con las Estrellas' debido a su delicada lesión

Tras la eliminación de Pepe Navarro la semana pasada, Iago García y Sara Escudero debían repetir la coreografía de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas' para averiguar cuál de ellos tenía irremediablemente que decir adiós al concurso. Sin embargo, la lesión que sufría Sara hace un par de semanas, ha obligado a la concursante a tomar la decisión más difícil de todas: abandonar el concurso.

Después de que Iago García brillase en el escenario con una samba durante ' El último baile', la cómica entraba a plató de la mano de su maestro de baile, Rubén Rodríguez, ante la expectación de todos por la delicada situación en la que se encuentra. Tal y como anunciaba Jesús Vázquez nada mas comenzar la gala: "Este último duelo es especialmente difícil, porque Sara ha tenido una lesión importante que se ha ido agravando. Ha sufrido muchísimo y no sabemos qué va a pasar".

Sara Escudero, entre lágrimas, toma la decisión de abandonar el programa

Esta semana ha sido un calvario para Sara Escudero. Y es que, además de tener que enfrentarse a la eliminación final con Iago García, los ensayos de la famosa se han dificultado por la tendinitis que sufre en el dedo del pie izquierdo y que le impide apoyar el pie. Lejos de mejorar, la lesión va cada vez a peor, tanto es así que durante la gala de esta noche, la cómica ha tenido que decir adiós al programa.

"Llevo estos días con una pelea cabeza corazón. La cabeza dice no puedes, pero el corazón dice inténtalo. No poder ensayar ha sido horroroso", comenzaba diciendo la estrella para finalmente comunicar su decisión: "Con todo mi dolor, pero no puedo bailar. Ahora mismo no puedo caminar bien, si bailo me lesiono y eso ya son palabras mayores".

Seguidamente, el presentador leía el reglamento del programa para explicar cuál es el procedimiento del concurso tras un abandono por lesión: "En caso de que uno de los concursantes sufra una lesión o enfermedad y se retire porque no está en condiciones de bailar. La otra pareja se salva automáticamente y continua en la competición."

Iago García que se salvaba de la expulsión por el abandono de Sara le dedicaba unas bonitas palabras a su compañera: "Sara es como un duende de luz. Es una persona que nos aporta mucho brillo, mucha simpatía y mucha bondad en un programa que parece competitivo, pero en manos de ella no lo es en absoluto."

