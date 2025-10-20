Miguel Salazar Madrid, 20 OCT 2025 - 20:26h.

La madre de Sarai sospecha que Fátima es su hija: siempre ha pensado que su primer hijo fue un bebé robado

Acude a 'El diario de Jorge' en busca de su madre biológica y le confirman que falleció hace 2 años: "Tenía una pequeña esperanza"

Compartir







Jorge Javier Vázquez no daba crédito cuando ha visto entrar a Sarai tras entrevistar a Fátima, una mujer que se ha puesto en contacto con 'El diario de Jorge' para dar con su madre biológica. "Te veo parecido", le comentaba el presentador.

Las coincidencias entre Fátima y la madre de Sarai

Fátima, una mujer de 50 años, sospecha que fue un bebé robado porque en su partida de nacimiento aparece que su madre le dio a luz en la clínica San Ramón de Madrid el 15 de febrero de 1975. En este centro se produjeron varios escándalos de bebés robados. Pero además, sus padres se empadronaron en un piso tutelado de la capital donde se le daba asistencia a mujeres embarazadas.

La invitada siempre ha convivido con este misterio. Dice que cuando tenía entre 8 o 9 años empieza su intriga por los comentarios que escuchaba en el colegio. "Me decían que yo era rubia, cuando mis padres son morenos", relata.

"Cuando me separo de mi marido pido explicaciones porque me dieron de lado mis padres", dice. Desde ahí comienza su búsqueda con la ayuda de varias asociaciones. Hasta que da con Pepi, una mujer que teme también ser madre de un bebé robado.

Sarai, su hija, le ha contado a Jorge Javier Vázquez que para su madre sería un éxito total que se diese luz verde a su misterio, ya que asegura que hay mucha gente que nunca le ha creído. Pepi tuvo un hijo el mismo 15 de febrero de 1975 en Madrid. Pero los médicos lo dieron por "muerto".

"La anestesian y cuando se despierta le dicen que mi hermano ha fallecido", relata Sarai. Una vez se despierta, a Pepi le trasladan los médicos las causas por las que nunca llegó a saber de su hijo. "Le dicen que tenía hidrocefalia, que estaba muerto dentro de la barriga o que tenía otitis", asegura. También le dijeron que es "una máquina de hacer bebés" y que, como es joven [17 años], puede tener los que quiera.

Sarai y Fátima han aceptado someterse a una prueba de ADN en 'El diario de Jorge' tras verse por primera vez en sus vidas. ¿Serán hermanas biológicas?