Fátima decide creer a Reche y olvidar que se ha ido a tomar una copa en toalla a un local de intercambio de parejas

Fátima estalla y abandona el set de ‘El loco amor’ al conocer una información comprometida de Reche: “No soporto las mentiras”

Tan solo unas horas después de ver a Reche quedarse en toalla en el set de ‘El loco amor’ para demostrarle que no había hecho nada con nadie en el local de intercambio de parejas al que había ido, según él, solo a tomarse unas copas, Fátima y Reche han protagonizado una cita de conflicto que ha terminado en… ¡Beso!

Todavía muy enfadada con su conquistador en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en ‘Mediaset Infinity’, Fátima ha querido tener una cita de conflicto para que Reche le demostrara que realmente no la estaba engañando. El conquistador ha mantenido su postura de que no estaba haciendo nada malo y ella, le ha querido dar una oportunidad: “Me gustas y te voy a dar una oportunidad, pero quiero que lo valores porque soy una persona muy radical”.

Reche estaba feliz y ha querido sellar el bonito momento de reconciliación teniendo un detalle hacia la soltera inconquistable. Han entrado en una tienda de calcetines, recordemos que a los dos les gusta “hacer tramas de adultos con los calcetines puestos”, y le ha regalado los que más le gustaban. A Fátima le ha hecho mucha ilusión y no le ha negado un beso.

Álex, muy molesto con Fátima: "Yo también me voy a ir a tomar copas en toalla"

Un beso que en el plató ha molestado muchísimo a sus conquistadores. “Me voy a ir yo también a tomar algo en toalla este fin de semana”, ha asegurado Álex enfadadísimo por la actuación de Fátima. La soltera inconquistable ha intentado justificar la oportunidad que le estaba dando a Reche con un: “Juega en desventaja”, pero no ha servido de mucho.

Fátima pide una cita de clarificación con Iván en directo

Aprovechando que Iván se estaba mostrando muy crítico con su decisión de darle una oportunidad a Reche, Fátima ha pedido tener una cita de clarificación con él en el set de ‘El loco amor’. La soltera inconquistable tiene dudas sobre Iván y ha querido conocerle un poquito mejor. Siente que no la mira lo suficiente y ha llegado a dudar de su orientación sexual, igual que hicieron sus otros dos conquistadores. Dale al PLAY y descubre cómo ha reaccionado Iván.

Así fue el momento en el que Fátima descubrió que Iván era su conquistador

La soltera inconquistable no podía salir de su asombro al ver que Iván, el joven que supuestamente era el técnico de sonido que llamó la atención de Sebastián Gallego: “Tienes los brazos de Popeye”, quería conocerla.

