Antonio Rossi desvela el mensaje de Andy sobre la polémica con Lucas: “Está asustado y niega cualquier agresión”

‘El tiempo justo’ ha arrojado nueva luz sobre uno de los temas más comentados de los últimos días: la situación del marido de Raquel Mosquera, detenido hace tres meses en Francia.

Antonio Rossi ofreció en el programa las claves del caso y desmintió parte de lo que la propia Mosquera había contado días antes en ¡De viernes!, donde aseguró desconocer completamente el paradero de su pareja.

“Raquel sí sabe dónde está su marido”, afirmó Rossi con rotundidad en el plató. “Ella misma llega a decir en televisión que si lo supiera, no lo diría, y eso es bastante revelador. De hecho, ha mandado una carta certificada a la prisi�ón”, explicó el periodista, que ha estado en contacto directo con el despacho de abogados que representa a la peluquera.

Las claves del silencio: miedo, precaución y burocracia

El colaborador detalló que el motivo de este silencio sería doble. Por un lado, el temor de Mosquera a que la filtración del nombre del centro penitenciario provoque un traslado de su marido y retrase los trámites administrativos para poder comunicarse con él. Por otro, el consejo expreso de su abogado de “no decir más de la cuenta” hasta que se formalice la documentación oficial.

“Todo lo que se ha comprobado indica que el correo electrónico que recibió Raquel es real, pertenece al Ministerio del Interior francés”, explicó Rossi. “Lo que puedo confirmar es que no está en París, como se había especulado, sino en otra prisión francesa relacionada con su detención en las Antillas”.

El periodista también aclaró la secuencia de los hechos: “Raquel recibe una llamada el 5 de junio, en la que él le dice: ‘Tranquilízate, todo está bien, pero no voy a casa porque estoy detenido’. Desde entonces no ha vuelto a tener comunicación directa”.

Otro de los puntos que se abordaron en ‘El tiempo justo’ fue la imposibilidad de Raquel Mosquera de mantener contacto telefónico con su marido. Según el abogado del detenido, el problema radica en que aún no se ha aprobado el régimen de llamadas, un proceso que “puede demorarse varios meses” en las prisiones francesas.