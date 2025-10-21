Ambas están convencidas de que son madre e hija, separadas por un posible caso de bebés robados

El plató de ‘El diario de Jorge’ ha vivido este jueves uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Pepi, una mujer de 67 años, y Fátima, de 48, se han reencontrado por primera vez después de 15 años de contacto a distancia. El lunes, Fátima ya conoció a la que supuestamente sería su hermana, no pudo conocer a Pepi porque esta tuvo una indisposición.

Todo comenzó cuando ambas se conocieron en una asociación de víctimas de bebés robados, donde descubrieron coincidencias que las llevaron a sospechar que podrían ser madre e hija.

“Empezamos a hablar, a reunir detalles… por el día en que nació ella en Madrid, por lo que me contaba, todo encajaba”, explicaba Pepi ante un emocionado Jorge Javier. “Yo le decía: hazte el ADN, porque ya lo hice con otro chico y salió negativo, pero contigo sentía algo distinto”.

La emoción del primer abrazo

Fátima, visiblemente nerviosa, entró en el plató entre aplausos y lágrimas. “Nunca antes nos habíamos visto, pero siento que la conozco de toda la vida”, confesaba. Pepi no podía contener la emoción:

“Tú no sabes las ganas que tengo de abrazarla y darle un beso. Si al final resulta que no somos madre e hija, desde hoy la considero como tal”, declaró, antes de fundirse en un abrazo con la mujer que podría ser su hija biológica.

Ambas se sometieron en directo a una prueba de ADN que determinará si realmente existe un vínculo de sangre entre ellas. El resultado, adelantó el presentador, se conocerá el próximo lunes.

Un posible caso más de bebés robados en España

Durante la conversación antes del reencuentro, Pepi relató que lleva más de medio siglo buscando a la hija que le arrebataron nada más nacer, convencida de haber sido víctima de la trama de bebés robados que afectó a miles de familias en España.

“Si resultara que Fátima es mi hija, me iría tranquila. Sabría que no está sola, que tiene hermanos y una familia esperándola”, expresó con lágrimas en los ojos.

Fátima, por su parte, también sospecha que fue víctima de una adopción irregular: “En los papeles hay muchas contradicciones. Incluso dicen que me entregaron en un taxi. Necesito saber la verdad”.