20 OCT 2025

Marc Kitus soluciona su conflicto con Marta y planean su primera cita íntima: “No quiero ser de las últimas”

A Marc Kitus le asaltaron las dudas al saber que Marta, su conquistadora más veterana y Reche, el conquistador de Fátima, se seguían en redes, y quiso tener una cita de conflicto con ella para aclarar el asunto. Una cita que ha terminado en beso y haciendo planes más hot.

Marta intentó explicar en el plató de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, que ella no sentía nada por Reche, el conquistador de Fátima y que simplemente le seguía porque seguía a todas las personas del programa. Marc Kitus le creyó, pero decidió darle una cita de conflicto para aclarar la situación del todo y no seguir avanzando con dudas.

Marta ha mirado a los ojos a Marc Kitus en la cita y le ha asegurado que solo tiene ojos para él, y que no siente que ella le pueda gustar a Reche. A Marc Kitus ha parecido bastarle con su palabra, pero la conquistadora le ha pedido que cerrara los ojos y le ha sorprendido con unos besos que no esperaba.

La cita ha ido subiendo de temperatura y los solteros han hablado de la recta final de Marc Kitus y de las citas íntimas. Marta tiene claro que el inconquistable le va a dar una cita íntima, pero ha querido saber en qué orden las iba a ir concediendo.

Reche sentaría a Marta de conquistadora si fuera un soltero inconquistable

A las conquistadoras de Marc Kitus no les ha gustado nada que se volvieran a besar y Bea ha dejado claro que no esperaba algo así porque su cita había sido muy buena: “Hemos tenido una supercita”. Más allá del beso, en el set seguían sin creer que entre Marta y Reche no existiera al menos una atracción, y al saber que en el hipotético caso de que Reche se sentara en el sofá de los inconquistables sí elegiría a Marta de conquistadora, han vuelto a saltar las alarmas.

Marc Kitus parecía confiar en Marta, pero la cara de Fátima era un poema y Sebastián Gallego ha pedido a los conquistadores que jugaran a mirarse a los ojos durante 30 segundos. Un juego que no ha tenido el final esperado, dale al PLAY y saca tus propias conclusiones.

