Eva sospechaba lo que ha terminado ocurriendo: que su ex le llevase al programa para recuperarla

Tiffany quiere romper estereotipos. Esta joven malagueña de 34 años ha venido a 'El diario de Jorge' con una clara intención: recuperar a su ex y dalrle una segunda oportunidad. Y todo, en mitad de su relación con su novio de 8 años, por lo que Eva -la tercera en cuestión- terminaría formando el tercer vértice de su relación poliamorosa. ¿Terminará aceptando?

La invitada no sabía a qué venía. Así se lo hacía saber a Jorge Javier Vázquez en directo, al que le comentaba que alguna sospecha tenía. Eva pensaba que su expareja era la responsable de su invitación al programa, y ha terminado acertando. La joven cree que Tiffany le pediría recuperar su relación, que duró tan solo dos semanas pero fue muy intensa.

Tiffany relata que ambas se conocieron por redes sociales. De un día para otro, decidieron conocerse en un 'tardeo' y allí surgió la chispa del amor. Antes de eso, decidió comentarle todo a su pareja. "Le dije que iba a quedar con la chica porque me gustaba, me había llamado la atención", explica.

Tiffany, a Eva: "Quiero estar contigo"

Nada más se conocieron, surgió un flechazo en ambas. Y decidieron pasar a vivir juntas, junto con el tercero en la relación poliamorosa -con el que no tiene vínculos afectivos ni sexuales Eva-. Pero su relación en la casa pasó por todo tipo de fases y terminó explotando, lo que hizo que dijeran un adiós a su relación.

Ahora, se ha demostrado que ha sido más bien un 'hasta luego', porque Tiffany ha decidido lanzarse y pedirle a Eva que vuelva con ella. "Quiero pedirte que si salimos juntas, que salgamos de verdad. Quiero estar contigo y que seas tú la madre de mis hijos", le traslada.

Eva no ha dudado en aceptar la propuesta de su ex. "Es un acto de amor muy bonito porque me estoy superando", aclaraba.