Las lágrimas de Bea Archidona tras escuchar a Eugenia Osborne hablar de la muerte de su madre: "Lo siento igual"

Eugenia Osborne se sincera como nunca en ‘¡De viernes!’: “Pensé que mi padre y Fabiola estarían toda la vida juntos”

Compartir







La hija segunda hija de Bertín Osborne da en 'De Viernes' su entrevista más personal. Eugenia Osborne responde por primera vez a las duras palabras de Gabriella Guillen sobre su familia y explica cómo se enteraron de que Bertín volvería a ser padre a sus casi 70 años. Además, la creadora de contenido protagonizaba un momento de lo más emotivo al recordar a su madre, Sandra Domecq.

La polémica ha rodeado siempre la vida de Bertín Osborne, algo que inevitablemente ha involucrado a su entorno más cercano, como sus hijas. Ahora, Eugenia Osborne sale a hablar, concediendo una entrevista a nuestro programa en la que relataba algunos de los momentos más duros de su vida. Asimismo, respondía a todas las dudas de los colaboradores sobre su relación con Gabriella Guillén y la reciente paternidad de su padre.

Eugenia se emociona al recordar el fallecimiento de su madre

La invitada de esta noche, Eugenia Osborne, no solo ha hablado acerca de su padre, Bertín Osborne, y todas las controversias en las que este se ha visto envuelto, sino que, además, ha hablado sobre su madre, Sandra Domecq, que lamentablemente fallecía cuando ella apenas tenía 19 años. "Fue madre y padre. Siempre tan dedicada a nosotras que, en el momento en el que se fue, se nos fue todo", decía una Eugenia visiblemente emocionada.

"Era una dedicación absoluta y amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mi", añadía Eugenia sobre su madre, a la que echa mucho en falta: "En todos los momentos de mi vida siempre pienso en que me gustaría poder preguntarle qué haría ella, que me dijese que todo va a ir bien. Me acuerdo de ella todos los días y en momentos difíciles más todavía"

Las lágrimas de Bea Archidona tras las palabras de Eugenia Osborne

Muy emocionada recordando a su madre, Eugenia Osborne comentaba qué es lo que más echa de menos de su progenitora: "Echo de menos el olor de sus manos cuando me acariciaba la cara cuando me iba a dormir porque venía siempre a darnos un beso cuando se iba a la cama. Me acuerdo del olor de sus manos, de su risa y de verla bailar", estas bonitas palabras conmocionaban a todo el plató.

Especialmente, era Bea Archidona la que se mostraba más afectada por las palabras de la invitada acerca del fallecimiento de su madre. La presentadora rompía a llorar y Santi Acosta explicaba "que ella también ha pasado por lo mismo". Seguidamente, Bea se dirigía a Eugenia para comentarle el por qué de su emoción: "Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado súper bien". Tras esto, ambas se fundían en un tierno abrazo.