telecinco.es 23 OCT 2025 - 14:00h.

Fátima rompe a llorar al saber que Álex se ha acostado con su exnovia después de haber besado con ella en ‘El loco amor’: “Qué asco, has venido aquí por lo que has venido”

Fátima estaba intentando mantener el tipo y no llorar, pero no ha aguantado más y se ha derrumbado tan solo unos minutos después de saber que Álex, su conquistador favorito en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, se había acostado con su exnovia y que ni siquiera le había pedido perdón.

Tan solo unos minutos después de que Sebastián Gallego exclamara eso de “Seguimos grabando…” debido a la intensidad del momento que se estaba viviendo en el set de ‘El loco amor’, Álex insistía en que Marta, su expareja, era una persona tóxica y que no paraba de mentir. Pero más allá, de la relación que ambos mantienen y que nadie parecía entender, en el set estaban asombrados con la frialdad de Álex: “No has pedido perdón a Fátima ni has intentado que te perdonara”.

Fátima se iba enfadando más y más porque tenía la sensación de que su conquistador estaba más preocupado en discutir con su ex que en demostrarle a ella nada. Ha sentido que había sido todo una mentira: “Me estabas dejando notitas al mismo tiempo que llamabas a tu ex”. Álex sentía que no tenía que justificar nada porque había sido sincero y había contado lo que pasó, pero no parecía suficiente.

Un amigo de Marta, la exnovia de Álex estaba de público y ha explicado que los amigos de Marta no sabían ni el nombre de Álex porque se refería a él cómo: “El tóxico”. Momento en el que los dos han explicado cuáles eran los términos de su relación eso sí, sin ponerse de acuerdo en ningún momento.

Fátima se derrumba: “No puedo confiar en nadie”

Superada por todo lo que estaba sucediendo, Fátima se ha roto por completo y se ha refugiado en los brazos de Marc Kitus, su compañero en el sofá de inconquistables y su anterior soltero inconquistable. Rota y sin poder dejar de llorar, Fátima ha explicado que no podía confiar en nadie, que sentía que ella estaba haciendo todo bien: “Siento que les doy todo, confío en la gente y luego me la clavan, y de una manera tan rastrera… Estás en una cita sensual prometiéndome el oro y el moro, y luego haces esto… No quiero llorar, no quiero que la gente me vea”.

Reche no ha dudado en darle un abrazo y asegurar que era lo mejor que le había podido pasar: “Agradezco haberme enterado ahora porque luego hubiera sido peor, pero estaba ilusionada con él, siento que ha jugado conmigo, me siento utilizada… He visto que le importa más discutir con ella que como yo me siento, se la sudo”. Álex ha intentado explicarle que todo lo que le había dicho era cierto, pero ya era tarde.

Fátima niega un abrazo de despedida a Álex

Le ha pedido darle un abrazo de despedida, pero Fátima no lo ha aceptado: “Me has demostrado que has venido aquí por lo que has venido, me has vendido la moto y por detrás has estado haciendo lo que te da la gana… Que te vaya muy bien, a ver si maduras un poquito y valoras lo que tienes”. Álex ha vuelto a pedir perdón: “Siento que esto haya terminado así, pero no puedo excusarme de algo que ha sido así”.

Así confesó Álex que se había saltado las normas

El programa comenzaba con Álex fuera del set y Fátima muy preocupada. Todavía no sabía que el mismo día que Reche se tomaba una copa en toalla en un local de intercambio de pareja, Álex llamaba a su exnovia a las seis de la madrugada para cerrar una etapa de su pasado.

La exnovia de Álex entra en 'El loco amor' para destapar las mentiras del conquistador

“Vengo de calentada porque me dijo ‘Voy a pasar por encima de quien sea’”, aseguraba Marta mostrando un audio en el que demostraba que Álex quería estar en el programa a toda costa y que no le dijo que estaba conquistando a Fátima antes de acostarse con ella.

Así fue la cita en la que Fátima le abrió su corazón a Álex

Fátima no ocultó su deseo de volverse a besar con Álex en una cita sensual y por un momento se olvidó de todo el mal rato pasado con Reche, y se dejó llevar entre burbujas y copas de champán con su conquistador preferido. Una cita en la que la soltera inconquistable le habló a Álex de cosas muy íntimas de su pasado.

