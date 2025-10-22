telecinco.es 22 OCT 2025 - 14:00h.

Ni Álex ni Marta ni Iván, el programa 28 de ‘El loco amor’ ha comenzado con un montón de sillas vacías. Sebastián Gallego ha advertido a los solteros inconquistables que les esperaba un programa movidito, pero nadie podía imaginar que tan solo unos minutos después, Fátima expulsara a Álex y que la exnovia del conquistador entrara en el plató con muchas cosas que contar.

Fátima se ha quedado muy sorprendida al ver que dos de sus conquistadores no estaban en el plató y cuando ha visto a Álex, su preferido, entrar cabizbajo, se ha puesto muy nerviosa. El conquistador ha querido ser sincero con ella y le ha contado que hace dos semanas quedó con su exnovia, a la que llevaba meses sin ver, para aclarar su corazón. Fátima se ha indignado y le ha reprochado su actitud, pero todavía no sabía que Álex se había... Dale al PLAY

Álex ha intentado explicar por qué se había comportado así y le ha pedido perdón a Fátima por lo sucedido, pero no ha conseguido que nadie en el set entendiera su actitud. Sobre todo porque esto sucedió antes de que acusaran a Reche de haber estado en un local de intercambio de parejas y él, le metiera muchísima caña.

Fátima estaba muy afectada: “Para mí son unos cuernos” y no podía creer lo que estaba sucediendo: “Es el único en el que confiaba, estoy temblando”. La soltera inconquistable estaba tan decepcionada que ha tenido claro que Álex se iba en ese mismo momento de su conquista.

Marta, la ex de Álex, entra en plató muy enfadada: "Yo no soy la tóxica"

El conquistador ha aceptado la decisión de Fátima, pero no ha tenido tiempo de abandonar el set cuando “su ex tóxica” ha entrado por la puerta. Fátima tenía la sensación de que Álex había confesado por miedo a que alguien lo contara y no parecía equivocarse. Marta ha venido a ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, enfadada y con la intención de desenmascarar a Álex.

“Vengo de calentada porque me dijo ‘Voy a pasar por encima de quien sea’”, ha asegurado Marta mostrando un audio en el que demuestra que Álex quería estar en el programa a toda costa y que no le dijo que estaba conquistando a Fátima antes de acostarse con ella. Los ex han explicado que no tienen ningún tipo de sentimientos y han comenzado a discutir.

Álex no ha aguantado más y se ha marchado del set, mientras que Marta intentaba explicarle a Fátima que no era él, el tóxico de la relación. Sin embargo, minutos después ha regresado muy enfadado y con muchos testimonios que demuestran su postura. Seguimos grabando…

