telecinco.es 24 OCT 2025 - 14:00h.

Reche saca a Fátima una sonrisa con su original regalo en ‘El loco amor’: “Me recorrí un montón de tiendas hasta que lo encontré”

Fátima se derrumba como nunca en 'El Loco Amor' tras las últimas confidencias: "No puedo confiar en nadie"

Tras dos programas llenos de lágrimas y decepciones, Fátima, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha recuperado la sonrisa y la ilusión con la llegada de dos nuevos postulantes a conquistadores y un regalito de Reche.

A Oriana Marzoli le pareció un regalo que ella le tiraría a la cabeza, pero que a Fátima le podía gustar y no se ha equivocado. Reche ha comenzado el programa entregándole a Fátima un original regalo que había estado buscando por un montón de tiendas, y a la soltera inconquistable le ha encantado el detalle.

Fátima conoce a sus postulantes a conquistadores a ciegas

Superado el momento Pikachu, Sebastián Gallego le ha puesto a Fátima un antifaz y le ha propuesto conocer a sus dos nuevos postulantes a conquistadores a ciegas. La inconquistable podía hablar con ellos, tocarlos y olerlos, pero no verlos. Antes de que Fátima comenzara a hacerles preguntas, Oriana Marzoli ha querido saber cuánto medían porque sentía que podían ser bajitos para Fátima, pero los dos superaban el metro setenta y cinco, y la inconquistable les ha dado el visto bueno. Recordemos que Fátima expulsó a Juanma por su altura.

Al escuchar hablar a Luis, Fátima ha sentido que era cubano y no se ha equivocado. El postulante es cubano, vive en Canarias, tiene una tienda de suplementos deportivos, se dedica al mundo del fitness y según ha podido comprobar Fátima, huele muy bien. Yannik es gallego, pero de origen francés, es profesor de tenis, toca el piano, tiene 32 años y tiene barba.

Fátima se queda solo con uno de los postulantes a conquistador

A Fátima le ha gustado mucho lo que ha tocado y escuchado de sus nuevos postulantes, pero cuando se ha quitado el antifaz, la cosa ha cambiado. No ha visto exactamente lo que se ha imaginado y solo uno de los dos se ha convertido en su conquistador oficial en ‘El loco amor’. ¿Quién es el elegido? Dale al PLAY.

