Una pregunta cinematográfica sentencia la ronda final de 'Agárrate al sillón': "Bien jugado"

Compartir







El programa que reparte dinero cada tarde en Telecinco junto a Eugeni Alemany da la bienvenida un día más a seis nuevos concursantes: Raúl, Melanie, Adrián, Oli, Azucena y Víctor. De entre todos los participantes, solo el que consiguiera más puntuación podría acceder al duelo final contra Justo de Castro, el nuevo "campeón" de 'Agárrate al sillón'.

El recién estrenado concursante acumula ya un bote de 4.500 euros y su intención es ir aumentando esa cifra. Justo es natural de Zamora aunque actualmente vive en Madrid con su mujer y sus dos hijos mellizos de cuatro años.

Justo es ingeniero en energías renovables y ha llegado hasta 'Agárrate al sillón' con el propósito de hacerse con un buen pellizco con el que llevar a sus hijos a la Antártida.

Tras resolver las preguntas en el duelo final, Eugeni otorgaba la victoria a Justo: "15 puntos a 300 euros cada uno, le has conseguido a nuestro campeón 4.500 euros". ¡Justo se hace, en este su segundo programa, con 9.000 euros!