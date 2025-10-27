'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Justo

Un concursante se corona con su respuesta antes de ser eliminado: "Gime, gime, gime"

Justo regresa una tarde más a 'Agárrate al sillón' como campeón para seguir acumulando dinero y cumplir su sueño, hacer un gran viaje a la Antártida con sus hijos mellizos. Eugeni Alemany le saluda y presenta a los seis nuevos concursantes que lucharán por arrebatarle el sillón.

El primer participante en entrar ha sido Fer, un hombre de ciencias al que le gustan las letras. Luego conocíamos a Inma, una mujer que se considera muy feliz y con muchas ganas de competir. A continuación, descubríamos a Pedro, un músico de profesión que quiere componer su sintonía de campeón.

Acto seguido, entraba Larraitz, responsable de ventas, es meticulosa y organizada como un documento de Excel . Después aparecía José, un ingeniero muy extrovertido y sobre todo muy competitivo. Por último, descubríamos a Sonia, una concursante todoterreno que limpia, baila y lo va a dar todo por conseguir el sillón.

Los nervios se apoderan de una concursante

Fer y Sonia eran los concursantes que lograban acumular más puntos durante las preguntas individuales y grupales por lo que pasaban a la recta final para luchar por el sillón. Durante el cara a cara, Sonia se comenzaba a poner muy nerviosa y cometía algunos errores. "Me va a dar un infarto", comentaba Eugeni Alemany. Esto daba ventaja a Fer que sabía aprovecharla y terminaba siendo el vencedor del careo.

Justo y Fer se enfrentaban al duelo final, cada concursante elegía sus respuestas y se producía un empate a 16 puntos entre ambos. En caso de empate, las reglas de 'Agárrate al sillón' son claras, el dueño del sillón tiene prioridad y no lo pierde, por lo que Fer se iba a casa con 1.000 euros por haber superado los 10 puntos en el duelo final.