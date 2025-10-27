Miguel Salazar Madrid, 27 OCT 2025 - 20:43h.

Daniel estaba en silencio, hasta que vio una nota en su agenda con un mensaje que le destrozó

Emoción en 'El diario de Jorge' con el discurso de motivación de un joven que ayudó a otro a superar el 'bullying': "Esto era impensable"

El acoso escolar es un monstruo que deja huella en la vida de quienes lo sufren de por vida. Es un ruido silencioso que daña la vida de los niños, tal y como lo compartió Jorge González en 'Bailando con las estrellas' -donde su relato hizo llorar al presentador Jesús Vázquez-. Daniel, un joven de 19 años de Vejer de la Frontera (Cádiz), sabe de primera mano lo que es recibir el daño de los 'bullies' -los acosadores-.

El calvario de Daniel en el colegio

"Lo primero que me decían era maricón porque no jugaba al fútbol, sin yo saber lo que me gustaba", le relata Daniel a Jorge Javier. Todo empezó en los primeros años de colegio, donde le señalaban por juntarse con "amigas". Pero la situación se fue agudizando hasta que sufrió un episodio que le hizo estallar.

"En 6º de primaria me encontré la mochila rota, con todos los libros rotos y una frase en la agenda que decía: 'te voy a matar, pedazo de maricón'", comparte Daniel. Tras ese cruel episodio, el gaditano decidió contarle lo que estaba sufriendo a su abuela y a su hermano. En mitad del acoso que sufría, le llega un duro golpe de la noche a la mañana. "Ahí empieza el cáncer de mi madre", cuenta.

Fue, tal y como él explica, la "peor etapa" de su vida. Pero Daniel vio la luz al final del túnel cuando le cambiaron de instituto, algo que la madre de una niña de Sabadell que sufre acoso ve como algo "injusto" -así lo expresó en 'El tiempo justo'-. Y, en todo momento, el gaditano estuvo apoyado por su hermano Juan Carlos frente a los 'bullies'.

Por eso, ha querido sorprenderle con una emotiva dedicatoria en 'El diario de Jorge'. "Hoy estoy aquí porque te mereces esto y mucho más. Por ser el padre que me merecía tener, la persona que ha sacado garra y diente por mí, por crearme la coraza que me has creado, por salvarme cuando nada tenía sentido y saber que se vaya quien se vaya cuando estés tú todo estará bien", le ha trasladado Daniel a Juan Carlos protagonizando un emotivo momento.