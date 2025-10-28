Eugeni Alemany se queda impactado con el nivel de bronceado de un concursante: "¿Cuál es tu secreto?"

Seis concursantes acuden a 'Agárrate al sillón' para enfrentarse a Justo de Castro, actual campeón del programa

Los nervios juegan una mala pasada a una concursante durante la recta final de 'Agárrate al sillón': "Me va a dar un infarto"

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar en el duelo final a Justo de Castro, actual campeón, que lleva ya acumulado en sus cuatro victorias 16.200 euros.

Como cada tarde, seis nuevos contrincantes acuden al concurso para probar suerte. El primero en entrar ha sido Paco, un maestro de Educación Física al que le gusta mucho cenar bocadillos. Luego conocíamos a Gloria, una concursante que aspira a cambiar el sillón de casa por el del programa. Acto seguido, descubríamos a José Carlos, un futuro matemático que ya se ve contando el dinero del premio logrado en 'Agárrate al sillón'.

A continuación, entraba Pilar, actriz de doblaje y una experta en reiki. Después aparecía Michael, un francés que vive en España al que le apasiona el mundo Drag Queen. Por último, descubríamos a Milbana, una concursante todoterreno que le encantan los concursos como el nuestro y busca el sillón del ganador.

Antes de comenzar con las primeras preguntas, Eugeni Alemany se fijaba en el tono de piel de un concursante, concretamente de Paco y exclamaba: "Qué bronceado estás para esta época del año, ¿cuál es tu secreto?".

El participante le agradecía sus palabras y bromeaba: "Te iba a decir que tengo un barco, pero no, es del patio". Eugeni Alemany recordaba que lo había presentado como profesor y encima de Murcia y esto le hacía entenderlo todo: "Claro, un clima fantástico".