Bárbara Rey y Sara Escudero lucharán por volver al concurso durante la gran noche de Halloween de 'Bailando con las estrellas'

Este sábado 31 de octubre a las 22:00h en Telecinco, ‘Bailando con las estrellas’ vivirá su noche más terrorífica durante su gala especial de Halloween. Las estrellas y sus maestros de baile volverán a subirse, una semana más, a la pista de baile para sorprender a la audiencia y al jurado con sus impecables bailes, en esta ocasión, mostrando su versión más oscura y escalofriante.

Además, el programa recuperará de entre los ‘muertos’ a una de las dos exconcursantes que se juegan la tan ansiada repesca. ¿Sara Escudero o Bárbara Rey? ¿Qué pareja será la segunda en volver al concurso? ¡No te lo pierdas!